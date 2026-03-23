박형준 “부산시민 마지막 자존심 지킬 것” 전재수 “24일 법안소위 상정되게 할 것”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 박형준 부산시장이 ‘부산 글로벌허브도시특별법’ 통과를 촉구하며 국회의사당에서 삭발했다.

박 시장은 23일 오전 국회 본청 앞에서 “부산을 싱가포르나 두바이처럼 만들 수 있는 부산발전특별법이 글로벌허브도시특별법”이라며 “글로벌 해양수도 만들겠다면서 이걸 왜 안 해 주나. 국가의 미래, 부산의 미래가 걸린 일에 왜 발목을 잡느냐”고 강력 항의했다.

그는 “평소 논리와 합리로 정치를 풀어야 한다는 소신을 갖고 있었던지라 삭발하고 단식하는 자해적 행위에는 부정적이었다. 그러나 독한 마음으로 부닥치지 않으면 한발짝도 나갈 수 없음을 절감했다”며 “부산시민의 마지막 자존심을 지키기 위해 결연한 마음으로 삭발했다”고 말했다.

문제의 ‘부산 글로벌허브도시특별법’은 입법공청회까지 거쳤음에도, 국회 행정안전위원회 법안심사 1소위원회가 지난 16일 강원·제주·전북 특별자치도 관련법안 등 이른바 ‘3특 특별법’을 상정해 심의를 진행하면서 부산발전특별법만 배제당하는 수모를 겪은 바 있다.

박 시장은 “같은 지역발전법이고 전북도 되고 강원도 되는데, 왜 부산만 안 되나”며 “이것이 부산 차별 아니면 무엇이냐”고 목소리를 높였다.

그는 더불어민주당 정청래 대표와 윤건영 행안위 법안심사 1소위원장, 특히 부산글로벌허브특별법을 공동대표발의한 전재수 의원을 향해 “160만 부산시민이 서명한 법안이 우습게 보이나. 북극항로 시대 글로벌 해양수도를 만들겠다는 것은 헛말이냐. 전북특별법 강원특별법은 해주면서 왜 정부 협의가 다 끝난 부산발전특별법은 빼놓나” 성토했다.

한편, 이 법안의 발의 당사자인 전재수 의원은 지난 11일 부산글로벌허브특별법 입법공청회 직후 “입법에 드라이브를 걸어 달라고 원내에 요청했고, 법안 처리가 잘 정리될 수 있도록 역할을 할 생각”이라고 밝힌 바 있다. 최근에는 “24일 법안소위에 글로벌특별법이 상정되도록 하겠다”고 했다.

박 시장 측은 더불어민주당이 부산글로벌허브특별법안을 행안위 법안심사 단계부터 배제했다가 부산시장 선거를 앞두고 법안소위 상정과 통과의 공을 전재수 의원에게 몰아주려는 의도가 있다고 의심하고 있다. 박형준 시장도 “부산시민들을 더 이상 우롱하지 말라”며 “자신들이 정치적 생색을 낼 수 있는 것은 하고 그렇지 않은 것은 붙잡는 속 좁은 정치 그만 하라”고 직격했다.

이날 삭발식에는 정동만 국민의힘 부산시당 위원장과 김미애(해운대구을), 김대식(사상구), 정성국(부산진구갑) 등 부산 의원들과 지역 당원들이 함께했다.