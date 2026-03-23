시즌의 공기를 가장 먼저 바꾸는 무대는 늘 국내 개막전이다. 2026시즌 KLPGA 투어 역시 마찬가지다. 오는 4월 2일부터 5일까지 나흘간 경기 여주 더 시에나 벨루토CC에서 열리는 ‘더 시에나 오픈 2026’은 국내 개막전이라는 상징성에 더해, 더 시에나 그룹이 처음 단독 주최하는 KLPGA 투어 대회라는 점에서 시선을 끈다. 총상금은 10억 원 규모이며, 초청 선수로 박성현이 출전할 예정이다.

이번 대회는 단순한 투어 경기보다 한층 넓은 그림을 내세운다. 주최 측은 스포츠 이벤트를 넘어 미식·예술·휴양을 결합한 프리미엄 문화 축제로 대회를 꾸린다는 구상이다.

더시에나 그룹 신동휴 회장은 “럭셔리는 화려하기만 한 것이 아니라 시간이 흘러도 가치가 남는 경험이라고 생각한다”며 “이번 대회가 선수와 팬, 그리고 지역 사회가 함께 즐기는 수준 높은 골프 축제가 되길 바라며, 나아가 한국의 프리미엄 브랜드를 세계에 알리는 계기로 삼겠다”고 포부를 밝혔다.

특히 브랜드 전략가 노희영 디렉터가 전체 기획에 참여했고, 우승자에게는 순금 10돈이 들어간 트로피가 수여된다. 선수 지원 측면에서도 통상 하루인 연습 라운드를 이틀로 확대하고 식단 구성까지 세심하게 챙겼다는 설명이다.

대회 장소인 더 시에나 벨루토CC는 경기도 여주에 위치한 수도권 골프장으로, 더 시에나 측은 뛰어난 접근성과 전략적인 코스 구성을 강점으로 내세우고 있다. 옛 세라지오GC를 새롭게 운영 중인 이곳은 자연 지형의 능선과 계곡을 최대한 살린 코스가 특징으로, 매 홀마다 변화무쌍한 플레이를 요구하는 18홀 파72 코스를 갖췄다. 탁 트인 전망과 자연 지형을 살린 흐름 덕분에 편안한 인상과 긴장감 있는 승부 요소를 함께 갖춘 곳으로 소개된다.

더 시에나 그룹 관계자는 “클럽하우스 역시 벨루토CC의 차별점으로 꼽힌다. 최근 리뉴얼을 거치며 이배 작가의 작품을 전시했다. 단순히 경기를 치르는 장소를 넘어, 브랜드가 지향하는 미감과 현장 분위기까지 함께 전달할 수 있는 무대로 벨루토CC가 선택된 배경이다”이라고 말했다.

더 시에나 오픈 2026은 결국 시즌 첫 승 경쟁만큼이나, 어떤 공간에서 국내 개막전의 품격을 보여줄 것인가에 초점이 맞춰진 대회다. 그런 점에서 올해 개막전의 장소는 단순한 골프장이 아니라, 대회의 성격을 함께 설명하는 이름이 됐다.

한편, 더 시에나 그룹은 현재 더 시에나 제주CC, 더 시에나 서울CC (구, 곤지암 중부CC), 더 시에나 벨루토CC (구, 여주 세라지오GC) 등 명문 골프 코스를 운영 중이며, 프리미엄 골프 앤 리조트 웨어 브랜드 ‘더 시에나 라이프’와 청담동의 복합문화공간‘더 시에나 라운지’ 등을 통해 새로운 라이프스타일을 구축하고 있다.