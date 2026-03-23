송언석 “국가권력 장악 작업 이뤄져”

장동혁 국민의힘 대표는 23일 ‘윤석열 정권 시절 검찰의 조작 기소 의혹에 관한 국정조사 계획서’가 국회 본회의에서 의결된 데 대해 “결국 (국정조사는) 기소와 재판이 정당했다는 것만 드러낼 것”이라고 주장했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “더불어민주당이 하다 하다 이제 조작 기소 국정조사까지 하겠다고 한다”며 이같이 말했다.

그러면서 “국정조사를 해서 조작 기소가 밝혀질 정도라면 재판을 빨리 재개해서 무죄 판결을 받는 편이 훨씬 더 빠를 것”이라며 “검찰과 사법부를 망가뜨리고 모든 권력을 한 손아귀에 쥐더니 이제 공소 취소를 향해서 달려가고 있다”고 규탄했다.

그는 이재명 대통령이 전날 부동산 정책 논의서 다주택 공직자를 배제하도록 지시한 데 대해서는 “애꿎은 공직자들만 두들겨 팬다고 집값이 내려가지 않는다”며 “지금이라도 공급을 늘리고 시장에 부합하는 올바른 부동산 정책을 내놓길 바란다”고 언급했다.

송언석 원내대표는 “이재명 정부 출범 이후 지난 1년을 되돌아보면 헌법 시스템을 해체하고 재편하는 국가권력 장악 작업이 사회 전 분야에 걸쳐 이뤄져 왔다”며 “특검으로 야당을 표적수사하고, 노란봉투법으로 노사관계를 재편해 기업을 통제하고, 사법시스템을 해체해 사법부를 장악하고, 검찰을 폭파시켜 범죄수사 기능을 약화시키고 있다”고 비판했다.

정청래 더불어민주당 대표가 22대 국회 하반기 상임위원장 배분에 대해 “100% 민주당이 맡아 책임질 것”이라고 밝힌 것에는 “입법부 국회의 100% 장악 선언이자 100% 일당독재 공개 선언”이라며 “반민주적, 반헌법적, 반역사적인 독주와 폭정의 시대 완성 선언”이라고 강조했다.