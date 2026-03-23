AIDC시대 핵심산업 새기회 잡을 것 에너지 전환 시대의 핵심 인프라인 LNGㆍ수소 기술 인프라 확대할 것 에너지ㆍ디지털인프라 미래 가능케 핵심 엔지니어링 기술 제공이 비전 단순한 밸브 공급업체를 뛰어 넘는 에너지전환시대 선도기업이 큰목표

[헤럴드경제=김영상 기자] “올해는 호주 및 미국 시장을 중심으로 글로벌 EPC 네트워크를 확대하고, LNG 및 수소 에너지 프로젝트에서의 수주를 본격적으로 확대하는 게 목표입니다. 동시에 고부가가치 제품 중심으로 수익성과 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.”

문철근 ㈜플로원(FLOWONE Co., Ltd.) 대표는 23일 헤럴드경제와의 서면인터뷰를 통해 이같은 올해 비전을 밝히고, 올해를 기점으로 신성장 전략에 적극 뛰어들 것이라고 했다.

문 대표는 새 성장동력을 본격화된 AI시대에서 찾을 것이라고 했다. 그 길 중 하나가 바로 본격적으로 도래한 ‘AI 데이터센터 시대의 냉각 인프라’라고 했다. 그는 “플로원은 HVAC(공조시스템) 사업을 확장시키면서 LNG, 수소, 해양에너지 인프라와 함께 AI 데이터센터 냉각 인프라 시장을 새로운 핵심 성장 분야로 설정하며 글로벌 시장 확장을 추진하고 있다”고 했다.

플로원은 LNG, 수소, 조선ㆍ해양 및 플랜트 산업에 적용되는 고부가가치 밸브 및 유체 제어 시스템을 설계ㆍ제조하는 글로벌 기업으로, 특히 극저온(Cryogenic) 밸브와 특수 밸브 분야에서 경쟁력을 보유하고 있는 회사다. 이 회사는 현재 EPC 프로젝트 중심으로 글로벌 시장을 확대 중이다.

다음은 문 대표와의 일문일답.

▷귀사의 업(業)철학과 경영 비전은 무엇인가.

-플로원은 ‘기술을 통한 신뢰 구축’을 핵심 철학으로 삼고 있으며, 품질ㆍ납기ㆍ안전을 최우선 가치로 두고 있다. 우리는 단기 이익보다 장기적인 파트너십과 지속가능한 성장을 추구하며, 이를 기반으로 글로벌 시장에서 신뢰받는 기업으로 도약하는 것을 비전으로 삼고 있다. 플로원은 단순한 밸브 공급업체를 넘어, LNGㆍ수소ㆍ친환경 에너지 산업의 핵심 파트너로 커나가고 있다. 앞으로도 기술 혁신과 글로벌 협력을 통해 에너지 전환 시대를 선도하는 기업으로 도약해 나가겠다.

▷귀사만의 강점, 특히 관련 시장에서의 차별화된 경쟁력은 무엇이라고 생각하나.

-플로원의 강점은 고난이도 극저온 밸브 기술력과 함께 글로벌 EPC 프로젝트 수행 경험, 그리고 경쟁력 있는 생산 및 공급 체계를 동시에 갖추고 있다는 점이다. 또한 고객 요구에 맞춘 맞춤형 엔지니어링과 빠른 대응력이 시장에서의 차별화 요소라고 할 수 있다.

▷AI 데이터센터 시대, 냉각 인프라 시장을 적극 공략한다고 했는데.

-맞다. AIDC(데이터센터) 시대 핵심산업으로 부상하고 있는 게 바로 ‘냉각 인프라’다. 최근 산업 구조에서 가장 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나가 AI 데이터센터 산업이다. 오픈AI, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 메타 등 글로벌 기술 기업들은 인공지능 모델 학습과 데이터 처리 능력을 확대하기 위해 초대형 데이터센터 구축에 막대한 투자를 진행하고 있다. 이런 데이터센터는 단순한 서버 시설이 아니다. AI 연산을 수행하는 고성능 GPU와 서버 장비는 막대한 전력을 소비하며 동시에 엄청난 열(Heat)을 발생시킨다. 실제로 최신 AI 데이터센터는 일반 데이터센터보다 최대 10배 이상의 열 밀도(Heat Density)를 발생시키는 것으로 알려져 있다. 이 때문에 데이터센터 설계에서 가장 중요한 기술 중 하나가 바로 냉각 인프라(Cooling Infrastructure)다. 이는 향후의 핵심 산업이라는 뜻이다. 이 시장을 잡지 못하면 도태될 수 밖에 없다.

▷구체적으로 어떻게 냉각 인프라 시장을 확대한다는 것인가.

-데이터센터 냉각 시스템의 핵심 구성 요소 중 하나가 바로 HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning) 기술이다. HVAC 시스템은 데이터센터 내부의 온도와 습도를 정밀하게 제어하며 ▷냉각수 흐름 제어 ▷열교환 시스템 운영 ▷서버 장비 온도 안정화 ▷에너지 효율 최적화 등을 수행한다. 게다가 최근 AI 데이터센터에서는 공기 냉각을 넘어 액체 냉각(Liquid Cooling) 기술이 빠르게 진화 중이다. 이러한 시스템에서는 냉각수와 냉매의 흐름을 정밀하게 제어하는 유체 제어 장비와 산업용 밸브가 핵심 역할을 수행한다. 플로원의 강점이 여기에서 발휘될 수 있는 것이다. 우리는 이같은 시장 변화에 대응해 기존의 산업용 밸브 사업을 넘어 데이터센터 HVAC 냉각 인프라용 밸브 및 유체 제어 솔루션 시장으로 사업 영역을 확장 중이다. AI 시대의 디지털 인프라를 지원하는 새로운 산업 기회로 본다.

▷그렇게 적극적으로 도전하고 변신을 시도하는 근본적 이유는 뭔가.

-에너지와 디지털 인프라의 미래를 설계하는 것은 작금의 경영자에게 요구되는 덕목이라고 본다. 탄소중립 정책을 중심으로 한 에너지 전환(Energy Transition)과 인공지능 기술의 폭발적 성장으로 촉발된 디지털 인프라 혁명(Digital Infrastructure Revolution)이 동시에 진행되면서 전세계 산업 구조는 거대한 전환기를 맞고 있다. 액화천연가스(LNG)와 수소를 중심으로 한 차세대 에너지 시스템 구축과 함께 앞에서 말한 것 처럼 AI시대의 초대형 데이터센터 건설이 세계적으로 확대되고 있다. 이런 산업 변화 속에서 유체 제어와 열 관리 기술은 현대 산업 인프라의 핵심 요소로 부상하고 있다. 국내 산업용 밸브 및 엔지니어링 솔루션 기업인 플로원은 바로 이같은 산업 변화의 교차점에서 새로운 성장 전략을 추구하는 것이다. 30년 이상의 산업 경험을 바탕으로 한 경영진의 전문성과 글로벌 네트워크를 기반으로 우리는 에너지 인프라와 디지털 인프라를 동시에 지원하는 기술 기업으로 자리매김 중이다.

▷LNG와 수소 역시 주요 성장 축이라고 했는데, 그 의미는.

-LNG와 수소는 에너지 전환 시대의 핵심 인프라다. 이런 에너지 시스템은 매우 높은 수준의 기술 인프라를 요구한다. LNG는 약 -196°C의 극저온 환경에서 저장 및 운송돼야 하며, 수소 역시 높은 반응성과 폭발 위험성을 지니고 있어 매우 엄격한 안전 기준이 요구된다. 이런 환경에서는 유체 흐름을 안정적으로 제어하는 고성능 산업용 밸브 기술은 필수적이다. 플로원은 이러한 요구에 대응하기 위해 극저온(Cryogenic) 밸브 기술 개발에 지속적으로 투자해 왔다. 우리는 자체 엔지니어링 기술과 특수 제조 공정을 기반으로 극저온 환경에서도 안정적으로 작동하는 밸브 시스템을 개발하고 있다. 이 기술은 LNG 액화 및 재기화 터미널, LNG 저장 및 운송 시스템, 수소 생산 및 공급 시설, 해양 에너지 플랫폼, 가스 처리 플랜트와 같은 핵심 에너지 인프라에 적용된다. 글로벌 LNG 수요는 특히 아시아와 유럽을 중심으로 빠르게 증가하고 있으며, 향후 10년 동안 관련 산업 인프라 투자 역시 크게 확대될 것으로 본다. 우리의 시선은 그래서 LNG와 수소에도 집중돼 있는 것이다.

▷또다른 도전도 하고 있나.

-그렇다. 우선 플로원은 단순한 장비 제조 기업을 넘어 AI 기반 엔지니어링 기술 기업으로의 전환도 추진 중이다. 그 일환으로 디지털 모델링, 시스템 시뮬레이션, 예측 분석 기술을 결합한 AI 기반 엔지니어링 플랫폼을 개발 중이다. 첨단 제조 기술과 지능형 소프트웨어 플랫폼을 결합함으로써 우리는 에너지, 반도체, 화학 산업 고객에 보다 진보된 엔지니어링 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

또 글로벌 산업 네트워크 확대를 통한 글로벌 시장 확장에 전력을 기울이고 있다. 우리는 KOMARINE, Gastech, ADIPEC, MarineTech China 등 세계 주요 산업 전시회에 적극적으로 참여하며 글로벌 파트너십을 확대하고 있다. 이를 통해 북미, 유럽, 아시아 지역의 에너지 기업, EPC 엔지니어링 회사, 인프라 개발 기업들과 협력 관계를 구축하고 있다. 특히 동남아시아와 중동 지역에서는 LNG, 수소, 데이터센터 인프라 투자가 급증하고 있어 이를 새로운 성장 기회로 여기고 있다.

▷꼭 강조하고 싶은 말이 있다면.

-위에 말한 내용과 겹칠수 있겠지만, 세계 산업은 지금 에너지 혁신과 디지털 혁명의 교차점에 서 있다는 것을 재차 언급하고 싶다. LNG 인프라, 수소 에너지 시스템, 반도체 산업, AI 데이터센터는 앞으로 수십년 동안 글로벌산업 성장을 이끌 핵심 분야다. 이 산업은 모두 정밀한 유체 제어와 열 관리 기술에 크게 의존한다. 플로원 경영진은 회사가 이러한 산업 변화 속에서 중요한 역할을 수행할 수 있는 위치에 있다고 확신한다. 우리의 목표는 에너지와 디지털 인프라의 미래를 가능하게 하는 핵심 엔지니어링 기술을 제공하는 것이다. 세계가 친환경 에너지와 초대형 디지털 인프라 시대로 이동함에 따라, 눈에 보이지 않지만 필수적인 엔지니어링 기술의 중요성은 더욱 커질 것이다. 플로원에 있어서 미래의 기회는 바로 에너지 혁신, 산업 엔지니어링, 그리고 AI 데이터센터 인프라가 만나는 지점에 있다.

ysk@heraldcorp.com