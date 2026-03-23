이륜차 교통안전교육 이수 보험료 5% 할인 UBI·블랙박스 특약 병행하면 최대 15.4%↓

[헤럴드경제=박성준 기자] 현대해상은 유상용 이륜차 운전자가 교통안전교육을 이수하면 보험료를 할인받을 수 있는 ‘교통안전교육 이수 할인 특약’을 출시했다고 23일 밝혔다.

이 특약은 개인 소유 유상용 이륜차 운전자가 교통안전교육을 2시간 이상 이수할 경우 보험료를 5% 할인해 주는 상품이다. 지난해 10월 한국산업안전보건공단과 체결한 ‘이륜차 배달종사자 보호를 위한 업무협약’의 후속 조치로 개발했다.

기존 교통안전교육 이수 할인 특약은 만 65세 이상 운전자의 승용차, 화물차 등에 한해 적용됐지만, 이번 출시로 나이와 관계없이 유상용 이륜차 운전자도 교육 이수 시 할인 혜택을 받을 수 있다.

가입을 원하는 고객은 한국산업안전보건공단이 운영하는 산업안전포털 교육시스템에서 이륜차 사고예방 교육을 이수한 뒤 ‘교육 실시확인서(수료증)’를 보험사에 제출하면 된다.

‘스마트 안전운전(UBI) 할인 특약’(10%)과 ‘블랙박스 할인 특약’(1.1%)을 함께 적용하면 최대 15.4%까지 보험료를 줄일 수 있다.

현대해상 관계자는 “이번 특약을 통해 이륜차 운전자의 자발적인 안전교육 참여를 유도하고 안전운전 문화 확산에 이바지할 것으로 기대한다”며 “관계기관과 협력해 이륜차 사고 예방을 위한 노력을 이어갈 계획”이라고 말했다.