친환경 패키지 전문기업 ㈜신원인팩이 지속적인 사회공헌 활동을 인정받아 대한적십자사로부터 공로를 인정받았다.

대한적십자사 경기도지사는 친환경 패키지 기업 ㈜신원인팩(대표 이성구)이 누적 기부금 1,000만 원 이상 후원 기업에 수여되는 ‘회원유공장 명예장’을 수상했다고 밝혔다.

명예장 전달식은 지난 9일 ㈜신원인팩 본사에서 진행됐으며, 대한적십자사 경기도지사의 조용철 관장이 직접 회사를 방문해 상패를 전달하고 지속적인 나눔 실천에 대한 감사의 뜻을 전했다.

㈜신원인팩은 친환경 포장재 개발과 제조를 기반으로 성장해온 기업으로, 최근에는 친환경 소재 적용과 공정 개선을 통해 지속가능한 제조 환경 구축에 주력하고 있다. 아울러 환경·사회·지배구조를 고려한 ESG 경영을 강화하며 기업의 사회적 책임 이행에도 힘쓰고 있다.

이번 대한적십자사 ‘회원유공자 명예장’ 수상은 기업 차원의 사회공헌 활동과 함께 대표 개인의 꾸준한 기부 참여가 함께 이어진 결과로 평가된다. 이성구 대표는 2014년 대한적십자사 정기후원에 가입한 이후 취약계층을 위한 나눔 활동을 지속해 왔으며, 이러한 공로를 인정받아 2022년 10월 개인 자격으로 ‘회원유공장 명예장’을 수상한 바 있다. 이번에는 기업 차원의 후원 성과까지 더해지며 의미를 더했다.

신원인팩 관계자는 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 바탕으로 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속해 나갈 계획”이라며 “작은 실천이지만 도움이 필요한 이웃들에게 보탬이 될 수 있도록 꾸준히 노력하겠다”고 밝혔다.