합리적인 비용, 시간에 쫓기지 않는 여유로운 결혼식+결혼예식비 100만원 지원

[헤럴드경제=박준환 기자]과도한 ‘스드메’(스튜디오·드레스·메이크업) 비용으로 결혼예식 준비에 부담을 느끼는 청년들이 늘어나고 있는 가운데 파주시가 합리적인 비용과 시간에 쫓기지 않고 여유로운 결혼식을 올릴 수 있는 공공예식장 ‘해스밀래 웨딩’을 지난 20일 문 열었다.

파주장단콩웰빙마루 내에 꾸며진 공공예식장 ‘해스밀레 웨딩’은 청년들의 새출발을 지원하고, 건전하고 합리적인 결혼 문화를 확산하기 위한 취지로 추진했다.

시는 결혼 준비 과정에서 발생하는 경제적 부담을 실질적으로 덜어주기 위해 공공예식장을 이용하는 파주시민 예비부부에게 지역화폐 100만원의 결혼예식비도 지원한다.

이번에 개소한 ‘해스밀래 웨딩’은 실내외 예식장, 피로연장, 신부대기실, 예약실 등을 갖추고 있으며, 유휴 공공시설을 예식 공간으로 재탄생시켜 합리적인 비용으로 맞춤형 예식을 진행할 수 있도록 조성했다.

시는 시간에 쫓겨 결혼예식을 진행하는 것이 아닌, 하루에 두 차례만 예식을 진행할 수 있도록 해 보다 여유롭고 가족 축제와 같은 결혼식을 올릴 수 있는 게 ‘해스밀래 웨딩’의 특색이라고 설명했다.

또한 피로연장에서는 파주의 특산물로 이루어진 ‘한상차림’을 손님들에게 제공하는 것도 또 다른 장점이라고 밝혔다.

파주시 공공예식장 상담을 희망하는 예비부부들은 파주장단콩웰빙마루 누리집을 통해 신청할 수 있으며, 결혼설계사(웨딩플래너)가 순차적으로 유선 상담을 진행한다.

한경희 여성가족과장은 “3월부터 현재까지 상담 문의는 33건, 방문 예약은 11건으로 합리적이고 의미 있는 결혼을 원하는 청년층의 문의가 많이 들어오고 있다”며 “결혼을 준비하는 예비부부들이 과도한 예식 비용으로 인해 시작부터 부담을 느끼지 않도록 공공예식장을 마련한 만큼 이곳이 파주의 많은 예비부부가 첫 출발을 아름답게 시작하는 축복의 공간이 되길 바란다”고 말했다.