한은 통해 지명소감 밝혀 “더할 나위 없는 영광, 책임감 막중”

[헤럴드경제=김은희 기자] 신현송 한국은행 총재 후보자는 22일 “물가, 성장, 금융 안정을 감안한 균형 있는 통화정책을 어떻게 운영해 나갈 것인지 고민하겠다”고 밝혔다.

신 후보자는 이날 한은을 통해 배포한 지명 소감을 통해 “개인적으로는 더할 나위 없는 영광이지만 그에 앞서 지금과 같은 엄중한 시기에 통화정책을 이끌게 된 것에 대해 막중한 책임감을 느낀다”면서 이같은 의지를 전했다.

그는 “미국 관세정책 변화, 주요국 통화·재정 정책 등이 우리 경제의 상·하방 리스크 요인으로 잠재해 있던 가운데 최근 중동 정세가 급변하면서 금융·외환시장의 변동성과 경제전망의 불확실성도 고조됐다”며 “우리 경제가 지금 처해 있는 여러 난관을 잘 헤쳐 나갈 수 있도록 금융통화위원들과 함께 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.

이어 “정책이나 조직 운영 등에 관한 보다 구체적인 생각은 앞으로 예정된 국회 청문절차를 통해 소상히 말씀드리겠다”고 덧붙였다.

이창용 현 총재에 대해선 “지난 4년 동안 한은을 잘 이끌어 준 노고에 감사드린다”며 “적극적인 정책 대응을 통해 물가안정 기조를 정착시키고 금융·외환시장의 안정을 도모하는 한편 우리 경제의 구조적인 문제에 대해 심도 있게 연구하고 정책 대안을 제시해 온 것에 경의를 표한다”고 전했다.

국제결제은행(BIS) 통화경제국장인 신 후보자는 현재 BIS 본부가 있는 스위스 바젤에 머무르고 있다. 조만간 귀국해 국회 인사청문 절차를 준비할 것으로 알려졌다.