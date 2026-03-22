“미래지향적인 경쟁구조 만들 것” 윤재옥·추경호·최은석·유영하에 이재만 전 구청장, 홍석준 전 의원

[헤럴드경제=김은희 기자] 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구시장 선거에 출사표를 던진 6선 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장 등 3명을 컷오프(공천배제)했다.

대구 지역의 윤재옥(4선), 추경호(3선), 최은석(초선), 유영하(초선) 등 현역 의원과 이재만 전 대구 동구청장, 홍석준 전 의원 등 6명을 대상으로 경선을 진행하기로 했다.

이정현 공관위원장은 22일 오후 여의도 당사에서 브리핑을 열고 이같은 대구시장 경선 계획을 밝혔다.

이 위원장은 “전환점에 선 대구의 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁”이라며 “행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁구조를 만들어가겠다”고 말했다.

그는 “이진숙·주호영 후보는 이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜왔고 또 지켜갈 분들”이라며 “공관위는 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다”고 설명했다.