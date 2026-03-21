서울시, 내년까지 441억원 투입 계량기 교체·원격검침 도입 ‘동파 취약’ 복도식 아파트 대상 “계량기 동파 50% 감소 기대”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울시는 겨울철 되풀이되는 수도계량기 동파를 대폭 줄이기 위해 복도식 아파트 약 30만 세대에 설치된 기계식 수도계량기를 ‘디지털 계량기’로 전면 교체하고, 비대면 검침이 가능한 ‘스마트 원격검침’ 전환을 추진한다고 21일 밝혔다.

실제 최근 5년간 서울 수도계량기 동파는 연평균 3802건 발생했다. 이 가운데 절반 이상이 복도식 아파트에서 나왔다.

계량기함이 외부 복도에 설치된 복도식 아파트는 한파에 직접 노출되는 구조로 겨울철 동파 발생 비중이 높다.

시는 그간 동파 방지를 위해 계량기 보온덮개와 PE 보온재를 설치하는 등 조치를 시행해 왔으나, 영하 10도 이하의 강추위가 지속될 경우 계량기함 내부로 냉기가 침투해 한계가 있었다.

이에 시는 복도식 아파트의 동파 취약 문제를 근본적으로 개선하기 위해 계량기 유형별 온도 조건에 따른 동파 실증 실험을 했다. 디지털 계량기는 영하 20도에서도 동파가 잘 발생하지 않는 특징이 있었다.

이에 따라 시는 계량기 유형별 온도 조건에 따른 동파 실증 실험을 실시했다. 실험 결과 디지털 계량기는 영하 20도~영하 5도의 모든 구간에서 동파가 발생하지 않았지만, 기계식 계량기는 모든 온도에서 동파가 발생한 것으로 확인됐다.

또 종로구·중구·용산구·성북구 등 중부수도사업소 관할 지역에 디지털 계량기를 설치해 스마트 원격검침을 시범 운영한 결과 동파 발생 건수는 설치 전 1853건에서 47건으로 약 97% 감소하기도 했다.

이를 위해 시는 내년까지 441억원을 투입, 복도식 아파트에 설치된 기계식 계량기를 모두 동파에 강한 디지털 계량기로 교체하고, 송수신용 단말기를 부착해 스마트 원격검침 체계로 전환할 계획이다.

사업 대상은 최근 5년간 동파 발생 이력이 있는 복도식 아파트 전체 30만 세대다. 올해부터 자치구별 균등한 물량을 배정해 2년간 15만 세대씩 디지털 계량기를 설치한다. 사업 추진을 위해 서울시설공단 교체원 87명이 17만2000가구, 기간제 노동자 110명이 12만8000가구의 계량기 교체 작업을 맡는다.

시는 내년 디지털 계량기 설치가 완료되면 겨울철 계량기 동파 발생이 약 50% 감소하고, 검침 방식도 디지털 기반으로 전환돼 누수 조기 발견·비대면 검침으로 시민 이용 편의가 개선될 것으로 기대하고 있다.

주용태 서울아리수본부장은 “매년 겨울철 반복되는 계량기 동파를 감축하기 위해 그간 축적된 동파 발생 데이터를 분석해 동파에 취약한 복도식 아파트에 대해 디지털 계량기로 전면 교체를 추진할 계획”이라고 말했다.