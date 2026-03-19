[헤럴드경제=채상우 기자] 대한민국 축구대표팀의 새 월드컵 유니폼에 축구 팬들의 반응이 엇갈린다.

19일 스포츠 브랜드 나이키를 통해 대표팀 유니폼이 공개됐다.

홈 유니폼은 한국 축구의 상징인 백호를 모티브로 해 상의는 전통의 강렬한 붉은색, 하의는 검정색으로 제작됐다. 백호의 기습을 형상화한 카무플라주(위장복) 패턴이 특징이다. 2010 남아공 월드컵 이후 첫 호랑이 무늬를 적용했다.

반응이 나뉘는 것은 원정 유니폼이다. 흰색 대신 바이올렛(보라)색을 택했고, 상의 전체에 꽃무늬 패턴을 넣었다. 대한축구협회 엠블럼과 나이키 로고에는 민트색 계열을 더했다. 나이키 측은 꽃무늬 패턴과 관련해서 어떤 꽃을 표현한 것인지 밝히지 않았다.

해당 원정 유니폼을 두고 팬들은 “할머니 옷 같다”며 촌스럽다는 반응과 “꽃향기가 날 것 같다”, “동양적이다”라며 긍정적인 반응이 갈렸다.

원정 유니폼은 꽃이 피어오르는 순간의 응축된 에너지와 폭발적인 기세에서 영감을 받아 한국만의 역동적인 에너지를 시각적으로 표현했다. 바이올렛 컬러로는 우아함과 강인함을 동시에 갖춘 한국 축구의 경쟁력을 나타냈다.

유니폼은 오는 23일 공식 출시되며, 28일 코트디부아르전에서 첫 선을 보일 예정이다.