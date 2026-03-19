청주 찾아 K-푸드 해외진출 사례 점검…‘육거리소문난만두’ 현장 방문 청년 소상공인 간담회 열고 지역 상권 활성화 방안 등 의견 청취 “전통시장서도 글로벌 브랜드 가능…현장 중심 지원 강화”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 충북 지역 전통시장을 찾아 K-푸드 해외 진출 사례를 점검하고 청년 소상공인들과 현장 소통에 나섰다. 전통시장과 골목상권에서도 경쟁력 있는 브랜드가 충분히 성장할 수 있다는 점을 강조하며 현장 중심 지원 확대 의지를 밝혔다.

소상공인시장진흥공단은 인태연 이사장이 19일 충북 청주를 방문해 전통시장 내 K-푸드 해외 진출 소상공인을 격려하고 청년 소상공인 간담회를 개최했다고 밝혔다.

인 이사장은 이날 먼저 소진공 충북지역본부를 찾아 지역 현안과 주요 사업 추진 현황을 보고받았다. 이어 청주 육거리시장에 있는 ‘육거리소문난만두’를 방문해 현장 점검에 나섰다.

‘육거리소문난만두’는 전통 만두 제조기법을 바탕으로 상품 경쟁력을 높여 고속도로 휴게소 입점과 해외 수출까지 이뤄낸 사례다. 소진공의 ‘강한소상공인 성장지원 사업’에도 선정된 바 있다.

인 이사장은 매장과 전시·체험 공간을 둘러보며 해외 수출 제품을 직접 시식하고, K-푸드 기반 브랜드로 성장한 과정과 현장 애로사항을 청취했다. 전통시장 기반 소상공인이 지역을 넘어 외부 시장과 해외 시장으로까지 확장한 사례를 직접 점검한 것이다.

이후에는 청년 소상공인들과 간담회를 갖고 지역 상권 활성화 방안 등에 대해 의견을 나눴다. 현장에서는 청년 창업과 브랜드 육성, 전통시장 활성화, 지역 상권 경쟁력 강화와 관련한 다양한 목소리가 오간 것으로 전해졌다.

인태연 소진공 이사장은 “전통시장과 골목상권에서도 충분히 경쟁력 있는 브랜드가 성장하고 해외시장까지 진출할 수 있다”며 “공단은 혁신적인 아이디어를 가진 소상공인이 브랜드와 콘텐츠를 갖춘 ‘강한 소상공인’으로 성장할 수 있도록 현장 중심의 지원을 더욱 강화하겠다”고 말했다.