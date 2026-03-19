넥슨 참여 속 체류 만족도 높인 운영 방식 주목

‘코믹월드 330 일산’이 성황 속에 막을 내렸다. 3월 14일부터 15일까지 이틀간 일산 킨텍스에서 진행된 이번 행사는 약 7만 명의 관람객이 찾으며, 코믹월드 3월 행사 기준 역대 최대 방문객 수를 기록했다.

행사는 약 2,000여 개 부스와 3개 전시관 규모로 운영됐고, 확장된 공간과 다양한 콘텐츠로 관람객들의 높은 관심을 이끌어냈다.

특히 넥슨의 신작 ‘아주르 프로밀리아’가 메인 스폰서로 참여해 행사 만족도를 높였다는 평가를 받았다.

‘아주르 프로밀리아’는 판타지 대륙을 배경으로 ‘키보’와의 유대를 중심으로 한 모험·전투·건설 콘텐츠를 제공하는 RPG로, 서브컬처 팬층의 기대를 모으고 있는 작품이다.

넥슨은 대규모 휴게 공간 조성과 관람객 동선을 고려한 운영을 통해 장시간 체류에도 쾌적한 환경을 제공했다. 이에 현장에서는 “팬덤 문화를 깊이 이해한 운영”이라는 긍정적인 반응이 이어졌으며, 팬덤층의 만족도 역시 높게 나타났다.

현장 관계자는 “이 같은 운영 방식은 대규모 관람객이 집중되는 행사에서 체류 경험을 개선하는 요소로 작용한 것으로 분석된다.”고 의견을 전했다.

코믹월드 측은 “넥슨과의 협업을 통해 팬덤과 기업이 함께 성장하는 새로운 가능성을 확인했다”며 “앞으로도 팬덤 중심 협업을 지속 확대할 것”이라고 밝혔다.

한편, 다음 코믹월드는 3월 28일부터 29일까지 부산 벡스코에서 열릴 예정이다.