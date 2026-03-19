조대규 대표 “청소년 꿈 지원”

교보생명이 서울경찰청이 주관하는 ‘청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인’에 동참했다고 19일 밝혔다.

이 캠페인은 청소년 대상 불법 사이버 도박의 심각성을 알리고 예방 문화를 사회 전반에 확산하기 위해 마련됐다. ‘청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다’라는 강령 아래 지난해 3월부터 전국 공공기관, 지자체, 기업 등이 릴레이 형식으로 참여하고 있다.

조대규(가운데) 교보생명 대표는 김중현 메리츠화재 대표의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여했으며, 다음 주자로 김재식 미래에셋생명 부회장을 지목했다.

조 사장은 “미래의 주역인 청소년들이 도박의 늪에 빠지지 않고 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 우리 사회의 세심한 관심이 필요하다”며 “교보생명도 사람중심 경영철학을 바탕으로 청소년들이 올바른 가치관을 정립하고 미래의 꿈을 키워나갈 수 있는 환경을 조성하는 데 앞장서겠다”고 말했다.

교보생명은 청소년의 건강한 자립을 위한 사회공헌사업도 다각적으로 펼치고 있다. 박성준 기자