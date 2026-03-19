- 국립산림과학원, 보리밥나무 추출물 내 모유두세포 활성화 핵심 성분 4종 확인

[헤럴드경제= 이권형기자] 보리밥 나무가 탈모 예방에 유효한 성분을 가진 것으로 확인됐다.

19일 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 탈모 예방 원료로 활용되는 보리밥나무 가지 추출물 연구에서 모발 성장을 조절하는 ‘모유두세포’ 강화에 직접 관여하는 핵심 기능 성분 4종을 밝혀냈다고 밝혔다.

이번 연구는 기존 인체적용시험으로 입증된 보리밥나무 추출물의 탈모예방 효과가 어떤 성분에 의해 나타나는지 과학적으로 증명했다는 점에서 의미가 크다.

연구진은 보리밥나무 가지 추출물을 분석한 결과, 모유두세포의 증식과 활성화에 직접적인 효과를 보이는 4가지 핵심 천연성분을 확인했다. 해당 성분은 β-sitosterol(강화 140%, 증식 117%), α-amyrin(증식 148%), loliolide(강화 112%), kaempferol(강화 182%)로 세포 실험 결과, 인체 모유두세포를 직접적으로 자극하는 효과를 보였다.

특히 보리밥나무 가지 추출물에 가장 많이 함유된 성분인 베타-시토스테롤의 경우, 함량이 3.187mg/g에 달해 대표적 함유 식품인 피스타치오( 2mg/g)나 아몬드(1.2mg/g)보다 높은 수준인 것으로 분석했다. 이 외에도 두피 환경을 개선해 모발 건강을 간접적으로 돕는 유효성분 (α-tocopherol, euscaphic acid, ethyl linoleate)들이 함께 포함된 것을 확인했다.

국립산림과학원 산림바이오소재연구소 최식원 박사는 “이번 성분분석을 통해 확인된 보리밥나무 추출물 성분들이 모유두세포 활성화를 돕는 최적의 환경을 제공한다는 사실이 확인됐다”며 “모유두세포를 직접 조절하는 성분과 두피 환경을 개선하는 성분이 상호작용해 모발 건강에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.