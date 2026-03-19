“급변하는 노동환경 대응…제도 개선 필요” “노사정 협력 통해 ‘노사관계 선진화’ 토대 마련”

[헤럴드경제=정경수 기자] 이재명 정부 경제사회노동위원회(경사노위) 1기 출범을 계기로 중단됐던 노사정 사회적 대화가 재개되는 가운데, 경영계는 “전환기 위기 극복을 위한 합리적 해법 도출”에 대한 기대를 밝혔다.

19일 한국경영자총협회(경총)는 경사노위 출범 관련 코멘트를 통해 “노사정이 ‘전환기 위기 극복, 격차 해소와 지속 가능한 성장을 위한 공동선언’에 합의하면서 그동안 중단돼 왔던 사회적 대화를 재개했다”고 평가했다.

경총은 이번 공동선언의 의미에 대해 “인구구조 변화, 인공지능(AI) 전환, 저성장, 노동시장 이중구조 등 복합 대전환기 위기에 대한 문제의식을 노사정이 공유하고, 미래세대를 위한 지속가능한 성장 방안을 함께 모색하기로 했다는 점에서 의미가 있다”고 강조했다.

특히 급변하는 산업 환경과 제도 간 괴리를 지적했다. 경총은 “노동환경은 빠르게 변화하고 있지만 낡은 법·제도가 이를 따라가지 못하면서 경제활력은 감소하고 좋은 일자리는 줄어들고 있다”고 진단했다.

앞으로의 사회적 대화에 대해서는 기대감을 나타냈다. 경총은 “노사정이 미래세대 일자리, 산업안전, 노사관계 제도 발전, AI 전환 등 주요 현안을 두고 발전적 논의를 이어가기로 한 만큼 상호 신뢰를 바탕으로 합리적 해결방안을 도출할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이어 “경영계도 사회적 대화를 통해 ‘노사관계 선진화’를 위한 토대가 마련될 수 있도록 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.

한편 경사노위 1기 출범식은 19일 오전 청와대에서 열렸다. 행사에는 이재명 대통령을 비롯해 김지형 경사노위 위원장, 손경식 경총 회장, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 김동명 한국노총 위원장 등이 참석해 사회적 대화 추진 방향과 역할을 논의하고 공동선언문을 발표했다.