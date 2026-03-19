CCUS 기술 교육용으로 쉽게 만들어 초등학생 초청 캠페인

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] GS칼텍스(대표이사 허세홍 부회장)가 초등학생 등 미래 세대를 위한 탄소 저감 교육 행사인 ‘CCU~S(꾸스) 캠페인’을 전개했다.

CCUS(탄소 포집·활용·저장) 기술의 개념과 필요성을 쉽고 재미있게 전달하는 이번 캠페인은 탄소 저감 미래 기술을 직관적으로 이해할 수 있도록 설계된 교육용 크리에이티브 창의적 교구 ‘CCUS KIT(키트)’를 선보였다.

GS칼텍스 ‘CCU~S 캠페인’의 핵심인 ‘CCUS 키트’는 대중에게 다소 낯설고 어려운 탄소 저감 사업인 CCUS 기술을 아이들의 눈높이에 맞추어 재해석한 교구다.

아이들에게 친숙하고 유쾌한 소재인 ‘방귀’를 대기 중 탄소로 비유해 가스를 포집하고 이를 자양분 삼아 식물을 키워내는 과정을 놀이처럼 구현했다.

이를 통해 탄소를 모아 유용한 원료로 재활용하거나 안전하게 저장하는 ‘순환 경제’ 원리를 자연스럽게 체득할 수 있도록 기획됐다.

사측은 지난 18,19일 양일간 여수시 소재 초등학교 7곳, 500여 명의 학생을 대상으로 여수시·여수산단공동발전협의회와 함께 교육 프로그램을 진행했다.

이번 프로그램은 미래 세대에게 첨단 환경 기술을 쉽고 재미있는 방식으로 소개함으로써, 저탄소 신사업에 대한 심리적 문턱을 낮추고 미래 세대의 수용성을 확산시키는 데 이바지할 것으로 기대된다.

GS칼텍스는 온·오프라인 커뮤니케이션을 연계해 일반인의 캠페인 접점을 높일 계획으로, 공식 블로그인 미디어허브 내 캠페인 페이지 신청자 중 추첨을 거쳐 ‘CCUS 키트’를 배포해 일반인들이 크리에이티브 키트를 직접 체험하도록 지원한다.

지에스칼텍스 관계자는 “앞으로도 저탄소 신사업을 지속적으로 확대해 나가는 동시에 새로운 방식의 창의적 소통으로 사회적 가치를 창출할 것”이라고 말했다.