[헤럴드경제=장연주 기자] 제주의 한 음식점에서 잔반을 재사용했다는 의혹이 제기됐다. 해당 음식점에서 직원으로 일했다는 제보자가 영상을 촬영했는데, 식당 측은 “함정인 것 같다”며 사실이 아니라고 반박했다.

지난 18일 JTBC ‘사건반장’은 해당 식당에서 직원으로 일했다는 제보자 A씨로부터 받은 영상을 보도했다.

A씨는 “제주의 한 음식점에서 촬영한 것”이라고 밝혔다.

영상을 보면, 식당의 한 여성이 계산을 마친 손님상에서 남은 반찬을 들고 왔다. 이후 그는 잔반을 주방에 있는 반찬 통에 옮겨 담았다.

그는 “여사장이 잔반을 재사용하는 것을 목격했다”며 “이후 손님상을 차릴 때마다 불편한 마음이 들었다”고 토로했다.

A씨에 따르면, 논란의 식당은 생긴 지 얼마 안됐지만 음식이 맛있어 손님이 꾸준히 늘었다.

그는 “맛집으로 소문이 났지만 일하는 내내 죄책감이 들었다”며 “손님들이 식사 후 맛있었다며 인사를 건넬 때 잔반 재사용때문에 너무 죄송했다”고 털어놨다.

하지만 잔반 재사용 의혹에 대해 음식점 사장은 “사실이 아니다”라며 “힘들게 만든 김치가 남은 것이 아까워 직원들이 먹기 위해 따로 모아둔 것”이라고 해명했다.

그러면서 “제가 가장 싫어하는 게 음식 재활용이기때문에 그런 모습을 보면 제가 가만히 있을 사람이 아니다”라며 “상황을 알아보니 어떤 범죄의 그런 것, 함정이 있는 것 같다”고 주장했다.

A씨는 “여러 식당에서 일하며 잔반 재사용을 종종 목격했다”며 “처벌해 달라는 게 아니라 업주들이 위생 관련 경각심을 가지길 바라면서 제보한 것”이라고 밝혔다.