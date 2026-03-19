美 연준, FOMC서 금리 2연속 동결 연말 ‘인상’ 전망 3명↓ ‘동결’ 3명↑ 파월 “중동전쟁 영향, 아무도 몰라” 韓도 유가·환율 상승에 인플레 압력 경제 하방 압력도 ↑…“중립 기조” 전쟁 장기화시 인상기조 전환 가능성

[헤럴드경제=김벼리 기자] 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 19일 기준금리를 동결한 가운데 향후 전망을 가늠하는 점도표에서는 ‘매파적(통화긴축 선호) 중립 기조’의 색채가 짙어졌다. ‘중동 사태’에 따른 경제 불확실성이 극대화되면서 통화정책이 딜레마에 빠진 형국이다. 한국은행도 상황을 예의주시하면서 중립 기조를 이어갈 방침이다. 전쟁 장기화로 실물경제에 미치는 파급 효과가 커지면 금리 인상 기조로 바뀔 가능성도 제기되고 있다.

연준은 FOMC에서 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결하면서 향후 금리 전망에 대해서는 3개월 전 회의에서보다 신중한 기조를 내비쳤다. 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁에 따른 미국 성장 둔화와 인플레이션(물가상승) 위험이 동시에 커진 영향이다.

이번 점도표를 보면 올해 말 기준 금리 전망치 중간값은 3.4%로 한차례 정도 추가 금리 인하를 예상했다. 지난해 12월 전망치와 같은 수준이다. 점도표란 기준금리 투표권이 있는 12명을 비롯해 투표권이 없는 연방준비은행 총재 7명 등 총 19명이 각자 향후 기준금리 예상치를 점으로 찍은 것이다.

다만 구체적으로 보면 온도차를 보였다. 현재 금리 수준을 유지할 것으로 내다본 사람은 19명 중 7명였다. 최소 0.25%포인트 인하를 전망한 사람은 12명이었다. 지난 12월과 비교하면 금리 동결 전망이 3명 늘었고, 금리 인상 전망이 3명 줄었다.

점도표 분포를 보면 중간값에 더 몰려있는 형태를 보였다. 지난해 12월에는 0.25%포인트 인상과 1.5%포인트 인하에 점이 각각 3개, 1개씩 찍혔는데 올해는 사라졌다. 1%포인트 인하에서 동결 사이에 점들이 분포했다.

한마디로 중동 사태로 불확실성이 커진 상황에서 신중한 중립 기조가 더 강해진 가운데 상대적으로 매파적 분위기가 강해진 것으로 해석된다. FOMC의 동결 결정은 12명 위원 중 11명이 찬성했는데, 직전 회의에서 인하 의견을 냈던 크리스토퍼 월러 연준 이사가 동결로 돌아섰다. 제롬 파월 연준 의장은 이날 기자회견에서 중동 전쟁의 영향에 대해 “강조하고 싶은 점은, 아무도 모른다는 사실”이라며 불확실성을 강조했다.

시장에서도 금리 인하에 대한 기대감이 낮아진 상태다. 시카고상업거래소의 기준금리 예측 도구인 ‘페드워치(FedWatch)’에 따르면 오는 12월까지 연준이 금리를 동결할 것이라는 전망은 18일(현지시간) 기준 47.1%로 한달 전(4.9%)보다 42.2%포인트 뛰었다.

한국은행도 연준처럼 신중한 중립 기조를 이어가면서 통화정책 방향을 고민할 것으로 보인다. 중동사태 이후 유가와 환율이 고공행진하면서 물가와 경제 성장 경로에 ‘빨간불’이 켜진 상황이다.

한은에서는 연평균 환율과 유가가 각각 10% 오를 경우 물가상승률이 최고 0.6%포인트 오르는 것으로 추산한다. NH금융연구소가 최근 발간한 ‘이란 전쟁 전개 시나리오별 경영 환경 변화·대응 포인트’ 보고서에 따르면 이란 사태가 3개월 이상 이어질 경우 경제성장률은 0.3%포인트 낮아지고, 1년간 지속될 경우 올해 연간 성장률은 0%대까지 내려갈 것으로 추정됐다.

국제 유가는 배럴당 100달러를 넘나들고 있다. 18일(현지시간) 이스라엘이 이란 최대 가스전을 폭격하고, 이란이 주변국 에너지 시설에 반격하면서 브렌트유(Brent)의 5월 인도분 선물 종가는 배럴당 107.38달러로 전장 대비 3.8% 올랐다. 4월 인도분 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 96.32달러로 전장 대비 0.1% 상승했다.

환율 또한 1500원을 사이에 두고 널뛰고 있다. 이달 18일까지 평균 환율(주간 종가 기준)은 1480.6원으로 1·2월(1456.3원·1448.4원) 대비 큰 폭으로 올랐다. 이달 환율이 1500원을 넘긴 날은 총 13일 중 5일에 달한다. 특히, 지난 16일에는 주간거래에서 2009년 3월 이후 약 17년 만에 1500원을 넘겼는데, 19일 주간 거래도 전 거래일보다 21.9원 오른 1505원에 거래를 시작하며 재차 1500원을 넘겼다.

한은은 금리 동결 기조를 이어가되, 향후 전개 상황에 따라 통화정책 방향성을 결정할 방침이다. 황건일 한은 금융통화위원은 지난 12일 ‘통화신용정책보고서’에서 “향후 통화정책은 특정 방향으로 기대를 형성하기보다 대내외 여건 변화와 경제지표 등을 지켜보면서 당분간 신중한 중립 기조를 가져가는 것이 바람직하다”고 밝혔다.

중동 사태가 장기화하면 금리 인상 기조로 바뀔 수 있다는 전망도 제기된다. 이수형 금통위원은 17일 기자간담회에서 “2월은 이란 전쟁 사태가 고려되지 않은 상태에서 물가 상황이나 경제 성장 상황 등 여러 가지를 고려한 결과인데, 지금은 물가 상승 리스크가 발생할 수밖에 없는 상황”이라며 “2월 (전망)결과와는 조금 차이가 있을 수 있는 것은 간헐적 차원에서 확인하고 있다”고 말했다.

지난달 한은 금통위는 통화정책방향 결정회의에서 6개월 뒤 금리 전망에 대해 ‘비둘기파적’ 동결 기조를 내비쳤다. 당시 발표한 점도표에서 6개월 뒤 기준금리가 현재 수준(2.5%)을 유지할 것으로 내다본 것은 21개 중 16개에 달했다. 0.25%포인트 인하는 4개였고, 0.25%포인트 인상은 1개에 그쳤다.

유상대 한은 부총재는 19일 ‘중동 상황 및 미 FOMC 결과 관련 TF 회의’를 열고 “간밤 미 FOMC 회의 결과로 연준 통화정책 경로의 불확실성은 더욱 높아진 것으로 평가되며 중동지역 정세 불안 지속 등 대외 리스크 요인이 상존하고 있다”며 “이런 상황에서 국내 금융·외환시장에서도 높은 변동성이 지속되고 있는 만큼 각별한 경계감을 가지고 대내외 리스크 요인의 전개양상과 이에 따른 금융·경제 영향을 점검하고 필요시 시장안정화 조치 등을 통해 적기에 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.