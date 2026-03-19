[헤럴드경제=민성기 기자] 아이돌그룹 하츠투하츠가 인천국제공항에서 ‘강강술래’ 과잉 경호 논란에 휩싸였다.

18일 온라인 커뮤니티에 따르면 그룹 하츠투하츠는 이날 오전 인천공항 출국 과정에서 이른바 ‘강강술래’ 경호를 받았다. 공항 입구부터 내부로 이동하면서 10여 명의 경호원이 손을 잡고 그룹 멤버들을 애워싼 채 이동한 것이다.

이 과정에서 일부 시민들이 공항에 진입하지 못하는 불편을 겪은 것으로 전해졌다.

‘강강술래’식 인간 띠 경호가 등장한 것은 이번이 처음이 아니다. 2017년 그룹 B1A4가 태국 공항에 입국할 당시 이러한 원형 호위를 펼친 적이 있고, 지난해 4월에는 NCT드림이 인천공항 출국 시 몰려든 인파를 막기 위해 원형 방어선을 만들었다.

2023년 12월에는 그룹 보이넥스트도어가 에버랜드에서 동일한 원형 호위 대형으로 이동하고 일반 관람객들의 통행을 방해해 “조폭이냐”는 질타를 받기도 했다.

일각에서는 이번 하츠투하츠의 과잉 경호가 과거 발생했던 사생팬의 접근 때문이라는 옹호론도 나왔다. 하츠투하츠는 지난해 6월 8일 인천공항 여객터미널을 이용하던 중 사생팬으로부터 밀침을 당했다.

해당 게시물을 접한 네티즌들은 “시민들 이용하는 길 다 막아놓고 뭐하는 짓이냐”, “일반 이용객들 피해를 줄 것 같다”, “대통령도 저렇게는 안 한다”라능 등의 반응을 보였다.