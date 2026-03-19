10시간 내 급속 냉동·가공…어업인 소득 증대 기대

[헤럴드경제=박연수 기자] 동원산업이 대형선망수산업협동조합과 국내산 참다랑어 유통 체계 구축을 위한 업무협약을 19일 체결했다고 밝혔다.

최근 기후변화와 수온 상승으로 국내 연안 참다랑어 어획량이 급증했지만, 유통 체계가 갖춰지지 않아 상당량이 폐기되는 문제가 발생했다.

동원산업은 올해 시범사업으로 연안 참다랑어 약 80톤을 매입해 상품화에 나선다. 어획 후 10시간 내 머리·내장을 제거하고, 급속 동결·가공해 이마트 등 대형마트와 호텔·레스토랑·백화점에 공급한다. 신선도 유지를 위해 위판 경매 등 중간 유통 단계도 최소화했다.

향후 유통 물량은 300톤까지 확대한다. 수출도 추진한다. 계열사 동원F&B와 협업해 참다랑어 활용 프리미엄 참치캔도 개발할 예정이다.

동원산업 관계자는 ”원양업을 선도하는 동원산업과 연근해 어업을 대표하는 대형선망수협이 협력해 식량 자원 확보에서 큰 시너지를 일으킬 것으로 기대한다“고 말했다.