산업안전 브랜드 K2 Safety(케이투세이프티)가 현장 근로자로 첫발을 내딛는 이들을 응원하기 위한 캠페인 ‘나의 안전 입학식’을 진행한다고 밝혔다.

‘나의 안전 입학식’은 사회초년생은 물론 제2의 인생을 준비하며 현장에 입문하는 ‘새내기 현장 근로자’들의 새로운 출발을 응원하기 위해 기획된 참여형 캠페인이다. 단순한 이벤트를 넘어, 현장에서 일하는 이들의 이야기에 귀 기울이고 그들의 첫걸음을 함께 기념하겠다는 취지를 담았다.

이번 캠페인은 남녀노소 누구나 참여할 수 있으며, 현장 근로자로서 새로운 시작을 맞이하게 된 사연을 접수하는 방식으로 운영된다. 참여 대상은 첫 현장 작업을 앞두고 있거나, 현장 경력 1년 미만의 근로자로, 이제 막 현장에 적응해 나가는 이들에게 실질적인 응원과 공감을 전하는 데 초점을 맞췄다.

K2 Safety는 접수된 사연을 바탕으로 당첨자를 선정해 실제 근무 현장을 배경으로 한 화보 촬영을 진행할 예정이다. 이를 통해 각자의 자리에서 최선을 다하는 현장 근로자들의 모습을 기록하고, 이들의 이야기를 보다 많은 이들과 공유할 계획이다.

이와 함께 선정된 참가자에게는 새출발을 응원하는 의미를 담은 안전 KIT와 꽃다발이 제공된다. 안전 KIT는 현장에서의 기본적인 안전 수칙을 실천할 수 있도록 돕는 구성으로, 실질적인 안전 의식을 높이는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

이번 캠페인은 현장 근로자로서의 자부심을 고취하는 한편, 새로운 환경에 적응하는 과정에서 느낄 수 있는 부담과 긴장을 완화하고자 마련됐다. 특히 산업 현장에서 무엇보다 중요한 ‘안전’의 가치를 자연스럽게 환기시키며, 근로자 스스로 안전의 중요성을 인식할 수 있는 계기를 제공하는 데 의미를 두고 있다.

K2 Safety 관계자는 “이번 캠페인은 새로운 출발선에 선 모든 현장 근로자들을 응원하고자 기획됐다”며 “각자의 자리에서 시작을 맞이한 이들이 더 큰 자부심을 갖고, 동시에 안전에 대한 경각심을 다시 한 번 되새기는 계기가 되길 바란다”고 전했다. 이어 “앞으로도 현장 중심의 다양한 활동을 통해 근로자들과 소통을 이어갈 계획”이라고 덧붙였다.

한편, 캠페인 신청은 케이투세이프티 공식 홈페이지(k-village)를 통해 오는 3월 31일까지 가능하며, 당첨자는 개별 안내를 통해 발표될 예정이다.