전국 세븐일레븐 매장에서 판매 “일본 소도시 여행 설렘 경험하도록 기획”

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 세븐일레븐, 오뚜기와 손잡고 일본 소도시 여행의 정취를 담은 ‘정호영 다카마쓰 우동’을 전국 세븐일레븐 매장에서 판매한다고 19일 밝혔다.

이번 제품의 테마가 된 ‘다카마쓰’는 3대 우동 중 가장 유명한 쫄깃한 면발의 사누키 우동이 태어난 원조 도시로 진에어는 현재 인천에서 오후 2시 10분 출발, 현지에서 오후 4시 50분 출발하는 스케줄로 매일 운항하고 있다.

이번 협업은 일본 소도시 여행의 매력을 보다 많은 고객에게 알리고, 여행의 설렘을 일상에서도 경험할 수 있도록 기획됐다. ‘정호영 다카마쓰 우동’은 여행 경험이 있는 고객에게는 향수를, 여행을 계획 중인 고객에게는 설렘을 전하고자 다카마쓰 현지의 풍미를 그대로 재현하는 데 중점을 뒀다는 게 회사 측의 설명이다.

이번 제품 출시를 기념해 진에어는 편의점에서 우동을 먹다 다카마쓰 현지로 순간 이동하는 짧은 이색 콘셉트의 영상을 19일 오후 3시에 공식 인스타그램 ‘릴스’에 공개한다. 또한, 해당 영상을 시청 후 댓글로 다카마쓰 버킷리스트를 작성하고 친구를 태그하면 경품 이벤트에 응모할 수 있다.

참여 고객 중 추첨을 통해 ▷1등(3명)에게 인천~다카마쓰 왕복 항공권(1인 2매)을 제공하며, ▷2등(30명)에게는 ‘정호영 다카마쓰 우동’ 세븐일레븐 모바일 이용권(1인 1매)을 증정한다. 이번 이벤트는 오는 25일까지 진행되며, 당첨자는 31일에 개별 DM으로 발표될 예정이다.

진에어 관계자는 “‘정호영 다카마쓰 우동’은 다카마쓰 여행의 추억을 떠올리거나 일본 소도시 여행의 설렘을 미리 경험할 수 있도록 기획한 제품”이라며 “편의점에서 현지의 맛을 먼저 즐기고 실제 다카마쓰 여행까지 계획해 보시길 바란다”라고 말했다.