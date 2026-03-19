한국산업의 브랜드파워 침대 부문 정상…국내 침대 산업 대표 브랜드 입지 재확인 가격 동결·친환경 사업장·사회공헌까지…브랜드 신뢰 더한 ESG 행보

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이스침대가 한국능률협회컨설팅의 ‘한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 침대 부문에서 27년 연속 1위에 올랐다. 연구개발 역량과 품질 신뢰, 브랜드 마케팅, ESG 경영을 두루 앞세워 국내 대표 침대 브랜드 입지를 다시 확인했다.

에이스침대는 19일 ‘2026 한국산업의 브랜드파워’ 조사에서 침대 부문 27년 연속 1위 브랜드로 선정됐다고 밝혔다. 한국산업의 브랜드파워는 한국능률협회컨설팅이 1999년 국내 최초로 개발한 브랜드 진단평가 모델로, 주요 산업을 대상으로 브랜드 인지도와 충성도를 조사해 부문별 1위를 발표한다.

이번 조사에서 에이스침대는 ‘침대=과학’이라는 브랜드 철학을 바탕으로 국내 침대 산업의 발전을 이끌어온 점을 높게 평가받았다. 특히 1991년 업계 최초로 설립된 기업부설 연구소 ‘에이스침대공학연구소’가 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

에이스침대공학연구소는 국내 침대 업계에서 국제공인시험기관 역할을 수행하는 연구기관으로, 첨단 시험 장비를 활용한 제품 개발과 함께 체형, 수면 습관, 사용 환경 등을 분석해 숙면 환경 구현을 위한 연구를 이어오고 있다. 구조적 안정성과 유해물질 안전성을 함께 검증할 수 있는 점도 강점이다.

에이스침대는 ‘침대=과학’을 현대적으로 재해석한 TV CF 캠페인 ‘이상한 과학의 나라 ACE’를 통해 브랜드 스토리텔링을 강화하고 있다. 지난해 8월 공개된 론칭편은 에이스침대 단일 캠페인 가운데 최단기간 최다 조회수를 기록했고, 후속편 ‘시간을 거스르는 과학’도 공개 한 달여 만에 조회수 1억회를 넘겼다. 두 영상의 합산 조회수는 약 2억1000만회를 넘어섰다.

ESG 경영도 브랜드 경쟁력의 한 축으로 내세웠다. 에이스침대는 국내 침대 업계 최초의 친환경 스마트 사업장 구축을 위해 음성과 여주 공장에 공장에너지관리시스템(FEMS)과 5940kWh 규모의 태양광 발전 설비를 도입했다. 이를 통해 연간 약 7.62GWh의 재생에너지를 생산하고, 연간 3617톤 규모의 탄소 배출을 감축할 계획이다.

에이스침대는 매년 명절 독거노인과 소년소녀가정을 대상으로 백미를 기부해 현재까지 누적 약 42억원을 지원했다. 경기 이천의 ‘에이스경로회관’에서는 지역 어르신들에게 하루 200명 규모의 무료 급식과 여가 공간을 제공하고 있다. 이 밖에도 산불 복구 성금 11억원 지원, 루게릭병 환우 지원, 연탄 후원 등 다양한 나눔 활동을 이어가고 있다.

에이스침대 관계자는 “27년 연속 침대 부문 1위 브랜드로 선정될 수 있었던 것은 고객 여러분의 꾸준한 성원 덕분”이라며 “수면의 질을 넘어 우리 사회 전반의 삶의 질을 높이는 데 기여하는 신뢰받는 선도 브랜드가 되겠다”고 말했다.