[헤럴드경제=장연주 기자] 고(故) 알리 하메네이 사망 이후 새로운 이란의 최고지도자가 된 모즈타바 하메네이가 ‘동성애자’라는 의혹이 확산되면서 정치적 파장이 커지고 있다. 미국 정보당국은 도널드 트럼프 미국 대통령에게 모즈타바 하메네이가 동성애자일 가능성이 크다는 보고를 한 것으로 알려졌다. 그의 부친인 고(故) 알리 하메네이 전 최고지도자 역시 생전에 이 문제를 인지하고 아들의 후계 적합성을 우려했다는 정황이 드러났다.

16일(현지 시각) 뉴욕포스트 등에 따르면, 트럼프 대통령은 이란 관련 브리핑을 받는 과정에서 실소를 터뜨리며 놀라움을 감추지 못했다고 복수의 정보기관 관계자와 백악관 소식통이 전했다.

해당 내용은 모즈타바가 어린 시절 가정교사였던 남성과 장기간 내밀한 관계를 맺어왔다는 것이다.

또 다른 소식통은 해당 상대가 하메네이 가문에서 근무했던 전직 직원이라고 지목하기도 했다.

미 정보당국은 이 같은 첩보가 신임 지도자를 깎아내리기 위한 허위 정보가 아니라, 실제 근거가 있는 유효한 정보라고 판단하고 있다.

특히 지난 2월 28일 부친을 사망케 한 공습 당시 부상을 입은 것으로 알려진 모즈타바가 치료 과정에서 자신을 돌보던 남성 의료진에게 공격적인 성적 제스처를 취했다는 증언도 나왔다. 당국은 그가 당시 강력한 약물 기운이 있는 상태에서 이 같은 행동을 보였을 가능성이 있다고 보고 있다.

미 정보기관은 비록 직접적인 사진 증거 등은 확보하지 못했지만, 정부 내 가장 보호받는 핵심 정보원으로부터 해당 첩보를 입수했기에 신뢰도가 매우 높다고 강조했다.

한 관계자는 “이 정보가 정부 최상위 계층까지 보고되었다는 사실 자체가 해당 첩보에 대한 당국의 자신감을 방증하는 것”이라고 설명했다.

더욱이 그의 부친이었던 알리 하메네이 역시 생전에 아들의 개인적 문제를 인지하고 있었던 정황이 있다는 보도가 나왔다.

지난 2024년 5월 헬기 추락 사고로 사망한 에브라힘 라이시 전 대통령이 알리 하메네이의 총애를 받으며 유력한 후계자로 점쳐졌던 이유 중 하나도 모즈타바의 사생활 문제때문이었다는 분석이 나오고 있다.

여기에다 과거 위키리크스가 공개한 2008년 미 외교 전문에서도 모즈타바의 사생활과 관련한 특이점이 발견된다.

당시 전문에는 모즈타바가 성 기능 장애 치료를 위해 영국 런던의 병원을 수차례 방문했으며, 가문의 압박 속에서 30세라는 늦은 나이에 결혼해 네번의 방영 치료 끝에 어렵게 자녀를 얻었다는 내용이 담겨 있다.

한편, 이란은 동성애를 엄격히 금지하고 있으며, 남색 행위 적발시 사형에 처하는 가혹한 국가다.