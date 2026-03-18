[헤럴드경제=박종일 선임기자]안준호 국민의힘 송파구청장예비후보는 오는 28일 안준호를 지지하는 구민들과 국민의힘 송파구 갑, 을, 병 당원들을 모시고 6·3 전국 지방동시선거를 준비하는 선거사무소 개소식을 갖기로 했다.

안 후보는 “지난 35년간 서울시와 송파구에서 쌓아온 다양한 행정경험을 가지고, 공감과 소통을 기본이념으로 삼아 송파의 미래 100년을 설계하여 새로운 송파, 행복한 송파를 만들어 가겠다”면서 “어느 후보보다도 앞서는 믿음직하고 든든한 일꾼으로 송파의 자존심을 세우는 구청장이 되겠다”고 밝혔다.

또 “안준호와 함께하는 모든 분들을 모시고 힘을 합쳐 이번 선거에서 반드시 승리할 것”이라고 강한 의지도 피력했다.

안 후보는 연세대 정치외교학과를 졸업하고 미국 남가주대학교 대학원에서 석사학위를 받았으며, 서울대학교 행정대학원에서 박사과정을 수료했다.

또, 현재 중앙대 창업경영대학원 객원교수로 활발하게 활동 중이다.

제31회 행정고시 합격, 서울시 대변인, 관광체육국장, 송파구부구청장 등을 두루 역임한 후 1급(관리관)으로 퇴직했다.

특히 송파구 부구청장으로 재직시에는 서울시로 부터 잠실 MICE 복합공간 개발 사업, 중앙전파관리소 부지와 옛 성동구치소 부지 개발 사업, 방이2동 청사 신축 추진 등 지역발전을 위해 굵직한 사업들을 이끌어냈다.