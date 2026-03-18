올해부터 기아 보수 추가 기아 54억원, 현대모비스 30.6억원 각각 수령

[헤럴드경제=서재근 기자] 지난해 정의선 현대자동차그룹 회장의 연봉이 완성차 계열사 기아의 보수가 더해지면서 전년 대비 크게 늘어난 것으로 나타났다.

18일 현대차가 공시한 사업보고서에 따르면 작년 정 회장이 현대차로부터 받은 보수는 총 90억100만원(급여 45억원, 상여 및 기타 소득 45억100만원을 포함)이다. 이는 전년(70억8700만원) 대비 19억1400만원(27.0%) 증가한 수치다.

정 회장은 또 다른 계열사인 기아와 현대모비스에서 각각 54억원, 30억6000만원의 보수를 받았다. 정 회장이 기아에서 보수를 받은 것은 지난해가 처음이다.

세 곳에서 받은 보수를 모두 더하면 정 회장의 지난해 연봉은 모두 174억6100만원이다. 기아에서 받는 보수가 더해지면서 전년 115억1800만원 대비 59억4300만원(51.6%) 증가했다.

현대차는 “임원급여 테이블 및 임원 임금 책정기준 등 내부기준을 기초로, 직무와 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도, 인재 육성 등을 종합적으로 반영했다”고 설명했다.

한편, 장재훈 현대차 부회장은 같은 기간 59.3% 늘어난 총 54억1600만원의 보수를 받았고, 지난해부터 현대차 첫 외국인 최고경영자(CEO)를 맡고 있는 호세 무뇨스 사장은 (28억3900만원) 대비 242.7% 급증한 증가한 97억2900만원을 수령했다.