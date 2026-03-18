중요 공시 상호 검증 체계 도입 ‘시장 조치 협의체’ 즉시 운영

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국거래소는 최근 불거진 에스씨엠생명과학 관리종목 지정 번복 사태와 관련해 공시 프로세스를 개선하고 투자자 피해에 책임지겠다고 18일 밝혔다.

거래소는 먼저 본부장보 1인, 부서장 1인, 팀장 6인 등으로 구성된 ‘시장 조치 협의체’(가칭)를 즉시 운영할 방침이다.

관리종목 지정 및 해제, 상장폐지 사유 발생 등 투자자에게 미치는 영향이 큰 시장조치 수반 공시 사항은 시장조치 협의체에서 상호 교차검증한 뒤 처리할 방침이다.

중장기적으로는 기존 공시 시스템 전반을 검토해 리스크 요인을 파악하고, 현재 개편 중인 차세대 상장·공시 시스템 등에 인공지능(AI) 활용도를 높일 계획이다.

아울러 이번 시장 조치 오류에 따라 제기되고 있는 투자자 피해에 대한 보상 문제와 관련해 “투자자 보호를 최우선으로 해 필요한 모든 책임을 질 것”이라며 “이를 위해 필요한 방안을 조속히 검토·추진하겠다”고 말했다.

앞서 거래소는 지난 16일 코스닥 상장사인 에스씨엠생명과학에 대해 관리종목 해제를 결정했다가 하루 만에 실수였다며 재지정했다.

이 과정에서 에스씨엠생명과학의 주가가 급등락해 논란이 일었다.