‘2026 대한민국 상생 채용박람회’ 한경협·노동부 등 공동주최 4월 28~29일 양재 aT센터서 열려 삼성·SK·현대차·LG 등 14개 그룹, 700여개 기업 참가

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자·SK하이닉스·현대자동차·LG 등 약 700개 기업이 정부와 손잡고 역대 최대 규모 청년 취업 장을 연다.

19일 한국경제인협회는 고용노동부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부, 문화체육관광부, 보건복지부 등 6개 부처와 경제단체, 동반성장위원회와 함께 오는 4월 28일부터 29일까지 이틀간 서울 양재 aT센터에서 ‘2026 대한민국 상생 채용박람회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 박람회에는 삼성, SK, 현대자동차, LG, 롯데, 포스코, 한화, HD현대, GS, 한진, CJ, LS, 풍산, 영원무역 등 14개 주요 그룹을 포함해 대기업 파트너사, 중견·중소기업, 스타트업, 글로벌 기업 등 온·오프라인을 합쳐 약 700개 기업이 참여한다. 삼성전자, 테슬라, 한미약품, SK쉴더스, 더핑크퐁컴퍼니 등 국내외 주요 기업도 참가해 구직자들에게 폭넓은 채용 기회를 제공할 예정이다.

박람회 현장에 ▷대기업·파트너사·중견·중소·외국계 기업 채용 상담을 진행하는 채용상담관 ▷디지털·신기술 인재 양성 프로그램을 소개하는 K-디지털 트레이닝관 ▷현장 면접과 퍼스널컬러 진단, 정장 대여, 헤어·메이크업 등을 지원하는 집중면접관 ▷최근 취업에 성공한 청년과 상담하는 ‘취업선배 1:1 커피챗’ 등 다양한 프로그램이 운영된다.

특히 채용 성과가 우수한 대기업 파트너사를 대상으로 채용장려 지원금을 지급하는 등 대기업과 협력사의 동반 채용을 유도하는 상생 모델도 도입된다. 지방 소재 기업에는 우대 지원이 적용될 예정이다.

오프라인 행사에 앞서 3월 19일부터는 온라인 채용관도 운영된다. 온라인 채용관은 사람인 채용 사이트를 통해 7월 말까지 약 4개월간 운영되며, 참가 신청, 면접·상담 예약, 온라인 지원, 취업선배 커피챗 예약 등 다양한 기능을 제공한다. 서류 전형을 통과한 구직자는 현장 면접 일정 예약 등 후속 절차도 진행할 수 있다.

박람회에 앞서 사전 취업 지원 프로그램 ‘청년취업 밋업데이’도 열린다. 해당 프로그램은 3월 25일과 4월 1일 두 차례 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 진행되며 채용시장 전문가, 기업 인사담당자, 현직자가 참여해 실전 취업 전략을 공유한다.

1차 특강에서는 윤영돈 윤코치연구소장이 AI 활용 확대, 수시 채용 증가, 역량 중심 평가 등 최신 채용 트렌드를 설명하고, LX인터내셔널 채용팀장이 이력서와 자기소개서 작성 전략을 소개한다. 2차 프로그램에서는 IT 직군 현직자가 참여해 채용 동향을 설명하고, 소수 정예 멘토링을 통해 구직자의 취업 준비를 지원할 예정이다.

한경협 관계자는 “박람회 이전부터 청년들과의 접점을 확대해 실질적인 취업 준비와 채용 연결로 이어질 수 있도록 지원할 계획”이라고 밝혔다.