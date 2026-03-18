16∼22ℓ 등 용량별 5가지 모델로 확대

생활가전 기업 위닉스가 인버터 컴프레서를 적용한 제습기 ‘뽀송 인버터 16ℓ’(사진)를 새로 내놓았다.

신제품은 최대 16ℓ 제습이 가능한 모델이며, 인버터 컴프레서를 적용해 에너지소비효율 1등급을 구현했다. 38dB 저소음 설계, 내부 안심 건조, 대용량 4.5ℓ 물통, R290 친환경 냉매, 360도 캐스터휠 등이 탑재됐다. 이를 통해 제습능력, 사용편의성은 물론 위생까지 고려했다고 회사 측은 설명했다.

이밖에 날씬한 원통형 디자인을 적용해 협소한 공간에서도 부담 없이 사용할 수 있게 했다. 위닉스는 기존 뽀송 인버터 제습기 19ℓ, 20ℓ, 21ℓ, 22ℓ 라인업에서 올해는 16ℓ 모델까지 확장해 소비자 선택폭을 넓혔다.

구매 한 달 이내에 공식 홈페이지에서 ‘바른 보증 케어서비스’ 를 가입하면 무상 보증기간을 최대 5년까지 보장한다.

위닉스는 “신제품 출시를 기념해 크라우드펀딩 와디즈에서 사전판매를 한다. 펀딩은 4월 6일부터 4월 19일까지 2주간 진행된다”고 했다.