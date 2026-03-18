노동부, 타운홀 미팅서 현장 의견 수렴 소규모 사업장·특고 통합 지원체계 전환 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 소규모 사업장과 특수형태근로종사자 등 ‘건강 사각지대’에 놓인 노동자 보호를 위해 근로자건강센터 기능 확대에 나선다. 단순 건강상담을 넘어 안전과 작업환경까지 아우르는 ‘통합 지원체계’로 전환하겠다는 구상이다.

고용노동부와 안전보건공단은 18일 대전 KT인재개발원에서 근로자건강센터장 및 직원 등 약 270명이 참석한 가운데 ‘근로자건강센터 타운홀 미팅’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 현장 의견을 직접 듣고 향후 센터 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 타운홀 미팅과 함께 센터장 회의, 분야별 전문화 교육도 병행됐다.

근로자건강센터는 2011년 3개소로 출발해 현재 전국 24개소로 확대 운영 중이다. 직업환경의학 전문의, 간호사, 물리치료사, 산업위생사, 심리상담사 등 전문 인력이 배치돼 50인 미만 사업장 노동자와 특고 종사자 등을 대상으로 건강관리 서비스를 제공하고 있다.

이날 타운홀 미팅에서는 ▷보건·안전 분야 통합 지원 ▷과로사 예방 기능 강화 ▷센터 인력 및 역할 확대 등 다양한 현장 의견이 제시됐다. 참석자들은 근로자건강센터가 보다 적극적으로 산업안전보건 정책의 핵심 플랫폼 역할을 해야 한다는 데 공감대를 형성했다.

류현철 노동부 산업안전보건본부장은 “근로자건강센터는 건강 상담을 넘어 소규모 사업장과 노무제공자 등 모든 일하는 사람의 안전과 작업환경을 개선하는 통합 지원체계로 발전해야 할 시점”이라며 “현장의 의견을 정책에 적극 반영해 센터를 지속 확충하고 지원체계를 촘촘히 구축하겠다”고 밝혔다.