[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]속초시가 지역 소상공인과 기업의 미디어 홍보 역량을 높이기 위해 관내 경제단체와 손을 맞잡는다.

속초시는 18일 시청 상황실에서 속초미디어센터와 관내 경제단체 간 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 이병선 속초시장을 비롯한 시 관계자와 속초상공회의소, 속초해양산업단지협의회, 강원중소기업설악융합회, 속초여성기업인협회, 소기업소상공인연합회 속초지회, 속초시소상공인연합회, 강원도자영업자연합회 속초시지회, 속초시수출협회 등 8개 경제단체 관계자 20여 명이 참석했다.

이번 협약은 지역 소상공인과 기업의 미디어 활용 역량을 높이고 홍보 콘텐츠 제작과 마케팅을 지원해 지역경제 활성화와 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 속초미디어센터는 경제단체 소속 소상공인을 대상으로 ▷정회원 무료 가입 지원 ▷스튜디오·교육장 시설 무료 대관 ▷영상 촬영·편집 장비 무료 대여 ▷미디어 교육 강좌 무료 수강 등 다양한 미디어 활동을 지원한다.

특히 협약과 함께 소상공인 맞춤형 교육인 ‘천하제일 속초, 거상(巨商) 프로젝트’도 운영한다. 스마트스토어부터 라이브커머스까지 실전 중심의 심화 교육을 통해 온라인 홍보 강화와 판로 개척을 지원할 계획이다.

경제단체도 소속 회원들이 미디어센터를 적극 활용할 수 있도록 참여를 독려하고, 미디어 교육과 홍보 프로그램 참여, 공동 홍보사업 추진 등에 협력할 방침이다.

시는 이번 협약이 지역 소상공인과 기업의 홍보·마케팅 역량을 높이고, 지역경제 선순환 구조를 구축하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이병선 속초시장은 “이번 협약을 통해 관내 기업과 소상공인의 미디어 활용 기반을 넓히고 홍보 역량을 높여 지역경제 활성화에 도움이 되는 다양한 지원 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.