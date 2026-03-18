“즉각적인 지원 이뤄지도록 공조체계 구축”

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부가 중동 지역 정세 불안이 지속되는 가운데 수출입 물류 상황 점검과 대응책 마련에 나섰다.

해수부는 18일 김성범 차관 주재로 ‘중동 상황 관련 수출입 물류 점검 회의’를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 지난 11일부터 운영 중인 ‘수출입 물류 비상대응반’ 활동의 일환으로 마련됐다. 해수부를 비롯해 산업통상부, 중소벤처기업부, 행정안전부 등 관계 부처와 해양진흥공사, 해운협회, 무역협회 등 민·관 유관기관이 참여해 범정부 차원의 대응 방안을 논의했다.

이번 회의부터 행안부가 새롭게 참여하면서 지방자치단체 비상대응반의 의견이 즉각 공유되는 등 중앙정부와 지방정부 간 협력체계도 구축됐다.

회의에서는 중동 상황 확산에 따른 해운 물류 동향과 국내 수출입 물류에 미치는 영향을 점검했다. 아울러 수출입 기업의 애로사항과 화물 수요를 청취하고, 국적선사의 운항 계획과 대체 항로 발굴 현황 등을 공유했다.

이 밖에 부처별 대응 현황을 점검하고 물류 차질을 겪는 기업을 위한 실효성 있는 추가 지원책도 집중 논의했다.

김성범 차관은 “중동 지역 긴장 격화로 물류 불확실성이 지속되는 만큼 정부와 유관기관이 공동 대응해야 한다”며 “현장의 애로를 놓치지 않고 즉각적인 지원이 이뤄질 수 있도록 공조 체계를 강화하겠다”고 말했다.