ATP 챌린저 125 투어 공식 국제대회 정현·권순우 등 114명 선수 참가

[헤럴드경제=권제인 기자] 르노코리아가 지난 17일 부산공장에서 르노코리아 니콜라 파리 대표이사, 부산광역시테니스협회 신주식 회장 등이 참석한 가운데 ‘르노 부산오픈 2026’ 테니스대회의 타이틀 스폰서 조인식을 진행했다고 18일 밝혔다.

르노 부산오픈 2026은 ATP(세계남자프로테니스협회) 챌린저 투어 공식 일정에 포함된 국제 테니스 대회다. 챌린저 투어는 세계 각국의 차세대 프로 선수들이 국제 랭킹 포인트를 획득할 수 있는 기회로 정현·권순우 등 국내 정상급 선수들도 의무 포인트 획득을 위해 이번 대회에 참가할 예정이다.

12일부터 19일까지 부산시 금정체육공원 스포원 테니스장에서 열리는 이번 대회에는 114명의 국내외 선수들이 출전하며 총상금 규모는 22만5000달러다.

르노 브랜드는 2022년부터 세계 4대 메이저 테니스 대회인 ‘롤랑가로스’의 프리미엄 파트너로 활동하고 있다. 르노는 롤랑가로스와 열정과 대담함이라는 브랜드 가치를 공유하면서 프랑스테니스연맹(FFT)과 함께 스포츠 후원 활동을 이어가고 있다.

르노코리아는 이러한 글로벌 스폰서십 자산을 국내로 확장하는 한편, 자사의 모토인 ‘본 인 프랑스, 메이드 인 코리아(Born in France, Made in Korea)’의 스토리텔링을 부산에 더욱 집중하기 위해 이번 대회 후원을 결정했다고 설명했다.

르노코리아의 생산 공장이 위치한 부산은 르노 그룹이 최근 발표한 새로운 중장기 전략 ‘퓨처레디(futuREady) 플랜’에서도 유럽 외 글로벌 시장 강화를 위한 5대 글로벌 허브로 언급된 바 있다.

르노코리아의 부산공장은 우수한 품질 경쟁력을 토대로 르노 그룹의 핵심 생산 거점 역할을 수행해 오고 있다. 하나의 생산 라인에서 최대 4개 플랫폼, 8개 차종을 혼류 생산할 수 있는 르노코리아 부산공장은 최근 생산 설비 업데이트를 통해 내연기관 차량부터 하이브리드 및 순수 전기차까지도 모두 생산 가능하다.