[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시가 4차 산업혁명 시대를 이끌어갈 미래형 드론 인재 양성에 속도를 낸다.

안양시(시장 최대호)는 경기도가 주관하는 ‘2026년 드론체험 활성화 지원사업’ 공모에 2년 연속 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.

이 사업은 도민에게 드론 활용 체험 교육 기회를 제공하기 위해 경기도가 추진하는 프로젝트다. 안양시는 지난해 운영한 프로그램의 우수한 성과를 인정받아 올해도 사업 대상지로 연속 선정됐다.

시는 이번 공모 선정으로 확보한 도비 1천만 원을 포함해 총 2천만 원을 투입하여, 관내 초등학생 300여 명을 대상으로 ‘드론 축구 교육 및 체험 프로그램’을 무상으로 지원할 방침이다.

드론 축구는 탄소 소재 보호 장구로 감싼 드론을 공처럼 조종해, 공중에 설치된 상대 팀 골대에 넣어 득점하는 신개념 첨단 스포츠다. 역동적인 조종과 팀 전략이 결합돼 학생들이 놀이처럼 즐기며 자연스럽게 드론 기술을 습득할 수 있다.

본격적인 교육은 오는 5월부터 8월까지 관내 12개 초등학교에서 진행된다. 참가 학생들은 총 12시간에 걸쳐 안전 수칙과 기초 비행 이론부터 실제 드론 축구 조종 실습까지 체계적인 맞춤형 교육을 받게 된다.

특히 시는 교내 교육에 그치지 않고 학생들이 기량을 뽐낼 수 있는 실전 무대도 마련했다. 오는 9월 13일 열리는 ‘제23회 안양스마T움축제’와 연계해 ‘경기도지사배 청소년 드론 축구 대회’를 개최할 예정이다.

이를 통해 청소년에게는 건전한 레저 스포츠 체험과 경쟁의 장을 제공하고, 축제를 찾은 시민들에게는 드론의 매력을 선보인다는 구상이다.

시 관계자는 “2년 연속 공모 사업에 선정되면서 지역 청소년들에게 양질의 첨단 기술 체험 기회를 안정적으로 제공할 수 있게 됐다”며, “학생들이 자연스럽게 드론에 흥미를 느끼고 미래 산업을 이끄는 창의적 인재로 성장할 수 있도록, 교육부터 대회 운영까지 내실 있게 추진하겠다”고 말했다.