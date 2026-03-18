삼성전자 주주총회 현장 주가 400% 상승에 주주들 ‘웃음꽃’ 전영현 부회장 “작년 같은 우려 없도록 최선 다할 것”

[헤럴드경제(수원)=박지영 기자] “오랜 기간 삼전 주주로 ‘내가 삼성이고 삼성이 나다’라는 마음으로 얼마 전에 차를 팔아 주식을 샀는데 다음번 주주총회 때는 진짜 좋은 차 타고 오고 싶습니다.”

18일 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 열린 삼성전자 제 57기 정기 주주총회에서 주주들은 “1년 동안 주가 올리느라 고생 많았다”, “주가 50만원을 노려보자”는 주주의 격려와 응원이 쏟아졌다. 고성과 질타가 쏟아졌던 1년 전 ‘5만전자’ 시절과는 180도 달라진 분위기가 체감됐다. 전 부회장은 주주들에게 “(주가가 올라) 축하한다”는 덕담을 건네는 등 훈훈한 분위기가 이어졌다.

올해 처음으로 주총 의장을 맡은 전영현 삼성전자 대표이사 부회장 겸 디바이스솔루션(DS)부문장은 “그간 기술 경쟁력 회복을 위해 심혈을 기울였고 마침내 고객사들로부터 삼성이 돌아왔다는 평가를 받았다”며 “지난해 경쟁력 부족에 대해 반성하고, 회복을 약속드린 바 있다. 그 약속을 지켰다고 말씀드리고 싶고, 내년에는 더욱 차별화된 기술을 발전시켜 지속적인 경쟁 우위를 지켜나가겠다”고 밝혔다.

이어 “메모리 경쟁력에 대해 다시는 작년과 같은 반성과 같은 우려가 없도록 최선을 다할 것이며 경영진 모두가 협심, 단결해 좋은 성과로 주주들에게 보답하겠다”고 덧붙였다. 전 부회장의 발언이 끝나자 주주들은 일제히 박수로 화답했다.

주주들은 메모리 전망·배당·인재 유치 등에 대해 다양한 질문을 이어갔다.

AI(인공지능) 거품론에 대해 우려하는 전망에 대해 전 부회장은 “중장기적으로 사업 불확실성을 최소화하고 메모리 수급 환경을 유지하는 것이 중요하다”며 “3~5년 장기 공급계약을 통해 고객의 수요 변동을 조기에 확인, 투자 규모를 탄력적으로 조정하며 사업을 안정적으로 유지하겠다”고 강조했다.

추가 배당 계획과 관련한 주주 질문에는 ”2024년부터 2026년까지 3개년 주주환원 정책에 따라 경영 실적이 좋아지면 배당 또한 자연스럽게 늘어날 것으로 예상한다“며 ”다음 제5기 주주환원 정책에 대해서는 이사회와 경영진이 심도 있는 논의를 하고 있고 2027년 초까지 기업가치 제고에 대해 신규 주주환원 정책을 포함해 발표하도록 할 것“이라고 말했다.

최근 치열해지고 있는 글로벌 주요 업체들의 반도체 인재 확보와 관련한 대응책 등을 둘러싼 주주 질문도 나왔다.

전 부회장은 “최근 반도체 부문의 경영성과가 저조한 시기를 겪으면서 실적과 연동되는 성과급 지급률이 낮아지는 등 임금 경쟁력이 경쟁사 대비 떨어진 것은 사실”이라며 “다양한 보상을 통해 임금 경쟁력을 높여가고 있으며, 앞으로도 임금 경쟁력을 높여 우수 인재를 유치하고 핵심 인력의 이탈을 방지해 지속 가능한 성장을 견인하겠다”고 강조했다.