패키지 가격 150만원대부터…공식 발표는 아직

[헤럴드경제=정목희 기자] 중국 여행사들이 오는 5월 출발 예정인 북한 단체관광 상품 홍보에 나섰다고 미국의 북한 전문 매체 NK뉴스가 17일(현지시간) 보도했다.

NK뉴스와 온라인에 게시된 여행 일정표에 따르면, 중국 내 다수 여행사는 베이징에서 출발하는 8일 일정의 기차 여행 상품을 홍보 중이다.

여행 코스에는 평양과 개성, 비무장지대(DMZ), 금강산, 묘향산 방문이 포함됐다. 다만 북한이 중국인 관광객을 겨냥해 새로 조성한 것으로 알려진 동해안 원산갈마해안관광지구는 일정에서 제외됐다.

여행 상품 가격은 열차 등급에 따라 1060달러(7380위안·약 157만원)에서 1305달러(9080위안·약 194만원) 사이로 책정됐다. 예약금은 약 287달러(2000위안·약 43만원) 수준으로 알려졌다.

여행사들은 지난주 북·중 국경 간 여객 열차 서비스가 재개된 데 이어 에어차이나가 이달 말 베이징-평양 항공 노선을 재개하겠다고 발표한 이후 관련 상품 프로모션을 시작했다고 NK뉴스는 분석했다.

다만, 중국인의 북한 관광 재개에 대한 공식 발표는 아직 이뤄지지 않은 상황이다.

서울의 한 소식통은 “중국인 관광은 5월이 아닌 6월에 재개될 것으로 듣고 있다”고 NK뉴스에 전했다.

또 다른 소식통은 “중국인 관광 재개는 기차가 아닌 에어차이나 항공편을 통해 이뤄질 것”이라고 말했다.

앞서 코로나19 팬데믹 이전에는 한 해 수십만명에 달하는 중국인이 관광차 북한을 방문했으나, 북한은 코로나19 확산을 막겠다며 2020년 초 모든 외국인 여행객에게 문을 닫았다.

이후 공식적으로는 지난 2024년 러시아 관광객들에게만 선택적으로 다시 관광을 허용한 상태다.