[헤럴드경제=배문숙 기자] 정부가 아랍에미리트(UAE)로부터 원유 총 2400만 배럴 긴급 도입하기로 확정했다. 이는 우리나라 일일 원유 소비량의 8배 이상 되는 물량이다.

산업통상부는 최근 중동 상황 지속에 따른 원유 수급 불안에 적극 대응하기 위해 강훈식 대통령 비서실장을 특사로 한 UAE 전략경제협력특사단이 지난 15일부터 사흘간 UAE를 방문했다고 18일 밝혔다.

특사단은 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령을 예방하고, 칼둔 아부다비 UAE 행정청장과 술탄 알 자베르 아부다비국영석유회사 CEO 등 최고위급들과의 협의를 통해 추가 원유 1800만 배럴을 긴급 도입하기로 최종 확정했다.

이를 통해 우리나라는 지난 6일 600만 배럴 도입을 포함해 UAE로부터 원유 총 2400만 배럴을 도입하는 성과를 거두게 됐다.

UAE 측은 향후 비상 상황이 지속될 경우에도 우리나라에 원유를 우선 공급하기로 하는 등 “원유 공급에 있어 한국이 최우선”이라고 약속했다.

양국은 향후 핫라인을 구축해 2400만 배럴 이외의 추가 물량도 언제든 긴급 구매할 수 있는 체계를 마련했다. 또 장기적으로 원유 수급 안정을 위해 양국 간 원유 공급망 협력 업무협약(MOU)도 체결하기로 합의했다.

구체적으로는 UAE 국적 선박 3척으로 600만 배럴을 공급하고, 우리나라 국적선 6척을 통해 추가 1200만 배럴을 공급해 총 1800만 배럴을 선적하기로 했다. 추가로 납사를 적재한 선박 1척이 현재 한국으로 향하고 있다.

문신학 산업부 차관은 “호르무즈 해협 봉쇄를 비롯한 중동 상황 장기화로 에너지 수급 위기가 고조되는 상황에서 다양한 원유 공급 루트를 확보한 점에서 이번 특사단 방문은 큰 의의가 있다”고 평가했다.

이어 “지금까지 이러한 위기 상황에서 이처럼 확고한 대규모 원유 공급 약속을 받은 적이 없었다”며 “핵심 우방국인 UAE와의 협력이 더욱 강화될 것으로 기대된다”고 밝혔다.