- ‘천연 조미료’라 불릴 만큼 음식의 풍미를 살리는 역할…국물요리부터 볶음과 구이 등 다양한 요리에 활용

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 박은식)은 3월 이달의 임산물로 ‘표고버섯’을 선정했다고 18일 밝혔다.

표고버섯은 우리나라를 대표하는 임산물 중 하나로, 사계절 내내 생산되지만 특히 기온과 습도가 안정되는 봄철에 품질이 우수한 버섯이 출하되는 것으로 알려져 있다. 특유의 깊은 감칠맛과 쫄깃한 식감이 특징으로 ‘천연 조미료’라 불릴 만큼 음식의 풍미를 살리는 역할을 하며 국물요리부터 볶음과 구이 등 다양한 요리에 활용되고 있다.

영양학적으로 우수한 표고버섯은 베타글루칸이 풍부해 면역력 증진에 기여하며, 에리타데닌은 혈중 콜레스테롤 수치 저하에 작용해 혈압 개선과 심혈관 건강 유지에 긍정적인 영향을 미친다. 최근에는 표고버섯에서 추출한 렌티난이라는 성분이 유방암, 전립샘암 세포 활성 억제에 효과가 있다는 실험 결과가 보고되기도 했다.

최근에는 건표고, 슬라이스 제품, 스낵 등 다양한 형태로 가공 ․ 유통되며 소비층이 확대되고 있으며, 특히 간편하고 건강한 식재료를 찾는 젊은 세대에게도 인기를 얻고 있다.

이상익 산림청 산림산업정책국장은 “표고버섯은 우리 숲에서 생산되는 대표적인 임산물로, 맛과 영양을 모두 갖춘 식재료이다”며 “3월은 일교차가 커 건강 관리가 중요한 시기인 만큼 균형 잡힌 식단이 권장되니 제철을 맞은 신선한 국산 표고버섯을 통해 건강한 식생활을 즐기시길 바란다”고 밝혔다.