해외 ETF 102조…2년 만에 역전 올들어 국내 ETF에 29.5조 유입 코스닥·반도체 비중 높은 ETF 인기

해외주식 투자의 주요 수단으로 각광받던 상장지수펀드(ETF) 시장이 달라지고 있다. 올해 들어 코스피가 급등하는 등 국내 투자 매력이 커지면서 반도체 등 국내 주식에 투자하는 ETF로 자금이 쏠리는 추세다.

18일 에프앤가이드와 NH투자증권 리서치본부에 따르면 13일 기준 국내주식 ETF 순자산총액은 158조7000억원으로, 해외주식 ETF(102조6000억원)를 약 56조1000억원가량 크게 웃돌았다.

작년이나 재작년과는 크게 다른 수치다. 작년엔 국내(95조원)와 해외주식(93조9000억원) ETF의 순자산총액은 유사한 수준이었다. 2024년에는 오히려 해외주식 ETF의 순자산 총액이 55조2000억원으로, 국내주식(42조3000억원)을 크게 압도했다. 해를 거듭할수록 국내주식에 투자하는 비중이 크게 커진 셈이다.

국내주식 ETF의 자금 유입 규모도 급증하고 있다. 올해 들어 이달 13일까지 국내주식 ETF에는 29조5000억원 자금이 유입됐다. 해외주식 ETF의 경우 5조7000억원에 그쳤다. 작년과 재작년에는 해외주식 ETF에 각각 28조원, 19조9000억원 자금이 몰렸었다. 이는 국내주식 ETF 자금 유입 규모를 각각 9조2000억원, 14조9000억원 웃도는 수치다.

자금 유입 규모 상위 ETF에도 대거 변동이 생겼다. 지난해에는 앤비디아, 애플 등을 주요 구성자산으로 담고 있는 ETF인 TIGER 미국 S&P500, KODEX 미국S&P500, KODEX 미국나스닥100 등이 상위권에 이름을 올렸다. 올해는 KODEX 코스닥150, TIGER 반도체TOP10, KODEX 코스닥150 레버리지가 1~3위를 차지했다. 3개 종목에만 10조8000억원의 자금이 유입됐다.

올해 들어 코스피가 30%, 코스닥이 20% 넘게 급등하는 등 국내 증시의 매력도가 높아지면서 자금이 국내주식 ETF로 대거 쏠린 것으로 풀이된다. 같은 기간 다우존스30 산업평균지수는 2.8%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 1.8%, 나스닥 종합지수는 3.2% 하락했다.

특히 국내주식 ETF에 대한 개인투자자들의 순매수가 대폭 늘었다. 반도체와 코스닥 지수를 추종하는 ETF를 대거 사들였다. 지난해의 경우 개인 순매수 1위 종목이 TIGER 미국 S&P500이었다면, 올해는 KODEX 코스닥150이 1위를 차지했다.

ETF 시장이 커지며 운용사들은 앞다퉈 신규 상장에 나서고 있다. 지난 17일에만 5종목이 신규 상장돼 ETF 종목수는 총 1080개가 됐다. 특히 5개 종목 중 미국 우주항공 관련 기업에 투자하는 KODEX 미국우주항공을 제외한 4개(PLUS 코스닥150액티브, TIGER 기술이전바이오액티브, SOL 200타겟위클리커버드콜, SOL AI반도체TOP2플러스)가 모두 국내주식에 투자하는 ETF다.

ETF 전체 시장규모는 지난 17일 기준 378조9372억원에 달했다. 지난달 말 기준 ETF 일평균거래대금은 19조1590억원으로 전월 대비 약 33% 증가했다. 코스피 일평균거래대금 대비 ETF의 일평균거래대금 비중은 53.3%였다.

하재석 NH투자증권 연구원은 “정부의 코스닥 활성화 정책과 ETF 운용사의 적극적인 코스닥 관련 액티브 ETF 출시, 연내 개별종목 레버리지 ETF 상품 출시 등으로 ETF가 개별 주식 시장에 미치는 영향력은 한층 더 강력해질 것”이라며 “과거 대비 높은 변동성 환경이 이어질 가능성을 염두에 둘 필요가 있다”고 분석했다. 김지윤 기자