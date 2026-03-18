한국거래소, 4월 초부터 모의시장 운영 차입공매도 허용·증권사 자율참여원칙 프리 7시~7시50분, 애프터 오후 4~8시

한국거래소가 프리·애프터마켓 시행일을 기존 6월 29일에서 9월 14일로 약 3개월 연기한다.

이에 따라 이달 중 오픈해 약 15주간 운영할 예정이었던 모의시장도 다음달 초 가동해 약 23주간 운영한다. 충분한 테스트 기간 확보를 위해 모의시장 운영 기간을 늘리기로 했다.

한국거래소는 18일 이 같은 내용을 담은 프리·애프터마켓 시행 계획을 내놨다.

프리마켓 종료시간도 조정한다. 기존에는 7시에서 8시까지 프리마켓을 운영할 예정이었지만, 종료시간을 7시50분으로 10분 앞당긴다. 한국거래소 프리마켓 종료와 넥스트레이드(NXT) 프리마켓 개시(8시) 사이에 증권사의 준비기간 10분을 확보하는 차원에서다.

이에 따라 오전 7시부터 7시 50분까지 프리마켓이 운영되고 이후 오전 9시부터 정규장을 개장, 오후 4시까지 운영된다. 이후 오후 4시부터 오후 8시까지 애프터마켓을 운영하는 방안이다.

프리·애프터마켓에서도 차입공매도가 허용된다. 공매도 관련 규제장치는 정규장과 동일하게 적용된다.

프리·애프터마켓 내 변동성 확대 가능성에 대응해서는 정적 VI(Volatility Interruption)를 포함한 변동성 완화장치를 강화해 적용할 예정이다.

전국 증권 노동자의 근로 여건을 확보하기 위해 프리·애프터마켓 지점주문은 제한된다. 단, 지점의 유연한 영업이 가능하도록 랩(wrap) 계좌 주문 등 일부 유형의 지점 주문은 허용된다.

거래소는 이번 거래 시간 연장의 경우 증권사의 자율적인 참여가 원칙이라고 밝혔다. 증권사는 프리·애프터마켓 중 일부만 선택해 참여할 수도 있고, 특정 구간을 지정해 탄력적으로 참여도 가능하다.

한국거래소는 “글로벌 거래소의 국경을 초월하는 유동성 경쟁 국면에서 우리 증시의 경쟁력 확보를 위해 거래시간 연장은 필수”라며 “다만 최근 정부주도로 추진하는 자본시장 경쟁력 강화 정책(RIA 계좌, 단일종목 레버리지 ETF 도입 등)의 추진시기, 충분한 개발시간 등을 고려해 거래시간 연장 시행시기를 연기하기로 했다”고 말했다. 김지윤 기자