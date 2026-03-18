강훈식 비서실장, 전략경제협력 특사 자격으로 UAE 방문 성과 브리핑 월요일 출국해 무박 3일 일정 UAE에 위로의 뜻 담긴 이 대통령 친서 전달

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE)를 방문했던 강훈식 대통령 비서실장은 18일 “세계적인 원유 수급 비상 상황 속 UAE가 한국에 최우선으로 원유를 공급하겠다는 약속을 했다”고 밝혔다.

강 실장은 이날 새벽 귀국 직후 청와대로 이동해 춘추관에서 브리핑을 열고 “특사단은 중동 지역의 위기 상황이 지속되는 가운데 오랜 친구이자 핵심 우방국인 UAE와의 신뢰를 더욱 공고히 하고, 위기의 순간에 힘이 되어줄 수 있는 실질적 협력 방안을 논의했다”면서 이같이 전했다.

강 실장은 월요일 출국해 무박 3일간의 일정을 마치고 돌아왔다.

강 실장은 “UAE를 방문해 먼저 모하메드 빈 자이드 알 나하얀 대통령을 예방하고 최근 중동 상황에 대한 우려와 함께 UAE 국민에 대한 각별한 위로의 뜻이 담긴 이재명 대통령의 친서를 전달했다”고 밝혔다.

이달 초 UAE로부터 600만배럴 이상 규모의 긴급 원유 도입을 발표한 바 있는데 이번 방문을 통해 1800만배럴을 추가로 도입하기로 하며 총 2400만 배럴을 확도하게 된 것이다.

그러면서 “전 세계적인 원유 수급 비상 상황 속에 한국보다 원유를 먼저 공급받는 나라는 없을 것이라는 확답을 받았다”며 “원유 공급에 있어 한국이 최우선이다, 직접적인 표현으로 ‘넘버 원 프라이어리티(priority)’라고 분명히 약속했다”고 강조했다.

강 실장은 “호르무즈 해협이 실질적으로 봉쇄된 상황”이라며 호르무즈 해협을 통해 원유의 70%가 운반되는 만큼 지금 에너지 위기를 타개하기 위해선 호르무즈가 아닌 대체 공급선을 통한 원유 수급이 시급하다는 점도 설명했다.

이어 “지난번 공급받은 600만 배럴을 고려하면 총 2천400만 배럴을 긴급 도입하기로 한 것”이라며 “이번 협의를 통해 중동 상황 진행에 따라 필요한 경우 언제든지 (UAE로부터) 원유를 긴급 구입할 수 있도록 합의했다”고 덧붙였다.

아울러 강 실장은 “현재 나프타를 적재한 선박이 한국으로 향하고 있다”며 “석유 수급위기 상황을 안정화하는데 크게 기여할 수 있을 것”이라고 내다봤다

또 UAE가 한국에 가장 우선적으로 원유를 공급하게 된 배경에는 “지난번에는 650억 달러 규모의 투자도 합의했고, 여러 성과들이 겹겹이 쌓인 것”이라고 설명했다.