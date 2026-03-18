보나비가 운영하는 프리미엄 베이커리 브랜드 ‘아티제’와 멕시칸 브랜드 ‘쿠차라’가 경험형 도시 프로젝트 ‘더 시티(THE CITY)’에 참여해 다양한 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

‘더 시티(THE CITY)’는 콘서트나 앨범 발매 시점에 맞춰 도시 곳곳에서 다양한 이벤트와 체험 프로그램을 운영하는 ‘도시형 플레이 파크’ 프로젝트다. 음악과 미디어를 결합한 체험형 콘텐츠와 도시 경관을 활용한 설치 연출 등을 통해 공연 관람을 넘어 먹고, 마시고, 머무르는 도시 여행 전 과정에서 아티스트의 세계관을 경험할 수 있도록 기획됐다.

빅히트 뮤직에 따르면 오는 20일부터 4월 12일까지 방탄소년단의 앨범 발매와 연계한 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)’이 서울 전역에서 진행된다. 이 기간 도시 곳곳에서 참여형 프로그램이 운영되며, 3월 21일에는 광화문 인근에서 약 2만2,000명 규모의 무료 공연도 예정돼 있어 일대 방문객 증가가 예상된다.

이에 맞춰 아티제와 쿠차라는 방탄소년단의 정규 5집 제목인 ‘아리랑(ARIRANG)’에서 착안해 홍국쌀, 오미자, 갈비, 볶은 김치 등 한국적 식재료를 활용한 기획 메뉴를 선보인다. 전통 식재료를 해외 관광객들이 쉽게 즐길 수 있는 메뉴로 재해석해 K-푸드 기반 체험형 콘텐츠를 제공한다는 취지다.

아티제는 ▲‘더 시티 딸기 오미자티’ ▲‘더 시티 라즈베리 팥 크루아상’ ▲‘더 시티 홍국쌀 소금빵’ ▲‘더 시티 찹쌀 밤팥빵’ 등 4종을 출시한다. ‘더 시티 딸기 오미자티’는 한국 전통 열매인 상큼한 오미자에 달콤한 딸기를 더해 만든 과일 티이며, ‘라즈베리 팥 크루아상’은 한국식 팥 앙금과 라즈베리를 더해 동서양의 맛을 조화롭게 담은 베이커리이다.

‘홍국쌀 소금빵’은 홍국쌀을 반죽에 넣어 색감과 풍미를 살렸으며, ‘찹쌀 밤팥빵’은 홍국쌀 반죽에 찹쌀과 팥 앙금, 밤을 더해 한국식 브레드 형태로 완성했다.

쿠차라는 한국식 양념갈비와 볶은 김치를 활용한 ‘더 시티 김치 갈비 부리또’를 선보이며 퓨전 메뉴로 프로젝트에 참여한다.

신제품 출시와 함께 브랜드별 프로모션과 참여형 이벤트도 진행된다. 우선 스크래치 쿠폰 이벤트를 통해 아티제는 행사 메뉴 4종 구매 시, 쿠차라는 행사 메뉴 1종 구매 시 ‘더 시티 프로젝트’ 한정 스크래치 쿠폰을 제공하며 각 브랜드별 5,000개씩 운영할 예정이다.

또 매장 포토월 인증 이벤트도 마련된다. 포토월에서 사진을 촬영한 뒤 필수 해시태그와 계정 팔로우 후 인스타그램에 게시하면 추첨을 통해 경품을 증정한다. 아티제는 2만원 기프티콘(20명)과 더 시티 프로젝트 브레드 3종 세트(20명)를, 쿠차라는 2만원 이용권(20명)을 제공할 예정이다.

이와 함께 포토머신 이벤트도 진행된다. 아티제는 행사 메뉴 4종 구매 후 아티제 앱 설치 및 멤버십 가입 시 네 컷 사진 촬영이 가능하며, 쿠차라는 행사 메뉴 1종 구매 후 쿠차라 앱 가입 고객을 대상으로 동일한 포토 촬영 이벤트를 운영한다.

보나비 관계자는 “더 시티는 공연을 중심으로 도시 전반에서 관광객 및 시민들이 다양한 경험을 할 수 있도록 기획된 만큼, 브랜드 역시 음식과 공간을 통해 자연스럽게 참여할 수 있는 콘텐츠를 준비했다”며 “홍국쌀, 오미자, 김치 등 한국적인 식재료를 활용해 외국인들도 부담 없이 즐길 수 있는 메뉴를 선보이고, 방문객들이 일상적인 외식 경험 속에서도 프로젝트의 분위기를 느낄 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.