[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 초·중·고 학생들이 도전 의식을 바탕으로 참다운 자아를 발견하고 성장할 수 있도록 ‘도전! 꿈 성취 인증제’를 올해도 추진한다고 18일 밝혔다.

‘도전! 꿈 성취 인증제’는 인문·봉사·체육·예술·외국어·통합 등 6개 영역에서 학생이 스스로 목표를 설정하고 이를 성취해 나가는 과정을 통해 학생들의 무한한 가능성과 잠재력을 발현하도록 돕는 특화 인성교육 프로그램이다.

이 프로그램은 학교장 인증제, 교육장 인증제, 교육감 인증제 등 단계적으로 연계해 운영된다.

도전! 꿈 성취 인증제는 2019년 학교장 인증제 선도학교 6교 운영을 시작으로 추진됐다. 2020년에는 학교 자율 선택제로 전환해 운영을 확대했고 2021년에는 교육장 인증제를 시범 운영했다.

이어 2022년 교육장 인증제를 전면 시행하고 교육감 인증제를 시범 운영했으며 2023년에는 교육감 인증제를 전면 시행했다. 이후 2024년과 2025년까지 단계적으로 확대 운영하면서 학교 현장에 안정적으로 정착해 왔다.

특히 올해부터는 도내 모든 초·중·고등학교에서 학교장 인증제를 필수로 운영한다.

또 5월에는 학교장 인증제 우수학교 공모사업을 안내하고 12월에는 우수학교를 선정해 시상 및 격려할 계획이다. 최우수 학교에는 집단활동 실적점도 부여된다.

교육장 인증제는 각 지역의 특성을 반영한 교육지원청 단위 도전 프로그램을 통해 실천 활동을 수행한 뒤 심사를 거쳐 교육장 인증을 받게 된다. 교육장 인증을 받은 학생들은 교육감 인증제에 도전할 수 있다.

‘도전! 꿈 성취 교육감 인증제’는 2022년부터 운영되고 있는 경북형 성장 중심 인성교육 프로그램이다.

인문·봉사·체육·예술·외국어·통합 등 다양한 영역에서 학생 스스로 목표를 설정하고 이를 성취하는 과정을 통해 자기 주도성과 인성을 기르도록 지원하고 있다.

지난 4년간 총 650명의 학생이 금장·은장·동장 인증을 받았으며 학생들의 자발적인 도전과 성장을 이끄는 대표적인 인성교육 프로그램으로 자리 잡았다.

교육감 인증제의 도전 과제는 총 10개 프로그램으로 경북 지역의 특성과 주요 정책을 반영해 △책 쓰는 아이들 △우리 땅 독도 지킴이 △도전! 문해력을 높여라 △탄소중립! 100일의 도전 △트레킹, 경북 속으로 △꿈다락(꿈多樂) 챌린지 △English! Speak Up △청소년 CEO 창업프로젝트 △창의융합에듀파크 스탬프 투어 등으로 구성돼 있다.

전 과정은 ‘도전! 꿈 성취 교육감 인증제’ 누리집을 통해 운영된다.

임종식 경북교육감은 “급변하는 시대에는 인간만이 지닌 창의성과 협력, 도전 정신이 더욱 중요하다”며 “도전! 꿈 성취 인증제를 통해 학생들이 다양한 도전 경험 속에서 스스로 배우고 성장하는 힘을 기를 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.