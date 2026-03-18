CP 선포식 열고 공정거래 문화 확산·준법경영 실천 공식화 운영규정 수립·자율준수 관리자 임명·임직원 서약 등 전사 확대 “ESG 리딩 브랜드 책임 다할 것”…공정·투명 경영체계 고도화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스는 공정거래 문화 확산과 준법경영 실천을 위한 ‘공정거래 자율준수 프로그램(CP)’ 도입 선포식을 개최했다고 18일 밝혔다.

공정거래 자율준수 프로그램은 기업이 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 자체적으로 수립·운영하는 내부 준법 시스템이다. 임직원에게 명확한 행동 기준을 제시해 불공정거래와 법 위반 행위를 예방하는 데 목적이 있다.

시몬스는 전날 경기도 이천시 모가면 본사 ‘시몬스 팩토리움’에서 선포식을 열고 공정거래 관련 법규 준수 의지를 다졌다. 이날 행사에는 주요 임직원들이 참석해 투명하고 공정한 경영 환경 구축을 위한 실천 의지를 공유했다.

시몬스는 이번 선포식을 계기로 공정거래 자율준수 프로그램 운영규정 수립, 자율준수 관리자 임명, 임직원 자율준수 실천 서약서 작성 등을 추진할 계획이다. 이를 통해 전사 차원의 준법경영 수준을 한층 끌어올린다는 방침이다.

최근 공정거래 자율준수 프로그램은 기업의 ESG 경영 수준을 가늠하는 핵심 지표 가운데 하나로 평가된다. 내부 통제 체계를 강화하고 경영 투명성을 높이는 수단으로 활용되면서 주요 기업들의 도입이 확산하는 흐름이다.

시몬스 관계자는 “공정거래 자율준수 프로그램은 기업의 투명성과 건전성을 판단하는 중요한 기준으로 활용되고 있다”며 “앞으로도 시몬스는 업계 ESG 리딩 브랜드로서 진정성과 책임감을 바탕으로 ESG 경영을 지속적으로 실천해 나갈 것”이라고 말했다.