4월 12일까지 구매 고객 대상 틴팅 할인·무선충전 거치대 증정 커넥티드 패키지 5만원 할인…오프라인 구매 땐 최대 5년 보증 보조배터리 ‘BAB-120Q’ 무상 점검도 진행…전국 서비스센터서 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 팅크웨어는 블랙박스 ‘아이나비 QXD2’ 구매 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 전사 프로모션을 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 프로모션은 3월 17일부터 4월 12일까지 진행된다. 행사 기간 동안 ‘아이나비 QXD2’를 구매한 고객에게 틴팅 할인, 사은품 증정, 보증 연장, 패키지 할인 등 다양한 혜택이 제공된다.

우선 ‘아이나비 QXD2’ 구매 후 제품 등록을 완료하고 마케팅 수신에 동의한 고객 전원에게는 칼트윈 자동차 틴팅 30% 할인권이 지급된다. 여기에 3월 31일까지 제품 등록을 마친 고객에게는 무선충전 거치대 ‘아이나비 QI2’가 추가로 증정된다.

커넥티드 패키지 구매 지원 행사도 함께 진행된다. 해당 패키지를 구매하면 5만원 할인 혜택이 적용돼 보다 낮은 부담으로 이용할 수 있다. 또 오프라인 아이나비 인증 매장에서 ‘QXD Wi-Fi 에디션’을 구매한 고객에게는 기본 보증 2년에 추가 3년이 더해져 최대 5년간 제품 보증 서비스를 받을 수 있다.

기존 고객을 위한 서비스도 마련했다. 아이나비 보조배터리 ‘BAB-120Q’ 사용 고객을 대상으로 전국 아이나비 서비스센터에서 무상 점검 서비스를 진행한다. 이를 통해 사용 중인 보조배터리 상태를 확인하고 보다 안정적으로 제품을 사용할 수 있도록 지원할 계획이다.

팅크웨어는 최근 메모리 가격 상승으로 IT 제품 전반의 가격 인상 압력이 커지는 상황에서도 소비자 부담을 낮추기 위해 이번 프로모션을 기획했다고 설명했다.

팅크웨어 관계자는 “최근 메모리 가격 상승으로 IT 제품 가격 인상이 이어지는 상황에서도 고객 부담을 줄이기 위해 가격 인상 없이 다양한 혜택을 제공하는 프로모션을 마련했다”며 “이번 기회를 통해 보다 합리적인 가격으로 아이나비 블랙박스를 경험하길 바란다”고 말했다.

프로모션 관련 세부 내용은 아이나비 공식 홈페이지와 전국 아이나비 인증 매장에서 확인할 수 있다.