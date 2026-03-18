[헤럴드경제(광명)=박정규 기자]광명시(시장 박승원)가 시민과 함께 ‘광명상생플랫폼’의 새 이름을 만든다.

시는 오는 18일부터 24일까지 지역 중소기업 온라인 홍보관인 ‘광명상생플랫폼’의 새로운 명칭을 찾기 위해 명칭 공모전을 개최한다.

광명상생플랫폼은 지역기업 제품과 서비스를 온라인에서 연결하고 홍보하는 상생형 플랫폼으로, 지난 1월 정식 운영을 시작했다. 지역경제 활성화와 지역 내 소비 촉진을 뒷받침하는 다양한 기업지원 기능도 제공하고 있다.

이번 공모전은 플랫폼의 정체성과 상징성을 효과적으로 담은 새 명칭을 발굴해 시민과 기업의 인지도를 높이고, 지역기업과 시민이 함께하는 상생플랫폼으로 발전시키기 위해 마련했다.

공모는 전 국민 누구나 참여할 수 있으며, 1인당 1건까지 응모할 수 있다.

공모 주제는 광명상생플랫폼의 목적과 가치를 반영하면서, 시민과 기업이 쉽게 기억하고 사용할 수 있는 새로운 명칭 제안이다.

심사는 두 단계로 진행한다. 1차 내부심사평가로 최고득점작 10개를 선정한 뒤, 2차에서는 온라인 호감도 투표 50%와 내부 평가위원 정성평가 50%를 반영해 최종 수상작을 결정한다. 최종 선정은 4월 중순에 할 예정이다.

시상은 최우수상 1명(1팀) 50만 원, 우수상 1명(1팀) 30만 원, 장려상 1명 (1팀) 20만 원이다.

선정된 명칭은 플랫폼의 공식 이름으로 활용하며, 하반기에는 브랜드 구축을 위한 로고 공모전도 추진할 계획이다.

박승원 광명시장은 “이번 명칭 공모전은 광명상생플랫폼의 정체성을 시민과 함께 만들어가는 뜻깊은 과정”이라며 “참신한 아이디어를 바탕으로 지역 중소기업을 지원하고 지역경제 선순환에 기여하는 플랫폼으로 더욱 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.