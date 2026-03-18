4월 16일까지 굿즈…일부 선착순 한정판매

[헤럴드경제=김진 기자] 이마트24가 18일부터 약 한 달간 트렌드랩 성수점에서 프로야구단 ‘SSG 랜더스’ 브랜드 팝업존을 운영한다고 밝혔다.

팝업존에서는 선수들의 친필 사인이 담긴 유니폼과 모자를 판매한다. 18~19일에는 김광현 선수의 사인이 들어간 ‘25시즌 어센틱 홈 유니폼’을 선보인다. 20~21일에는 최정 선수의 ‘26시즌 어센틱 어웨이 사인 유니폼’을 살 수 있다. 22일에는 ‘26시즌 레드 어센틱 사인 모자’를 공개한다.

유니폼(14만5000원)은 하루 24벌 한정이다. 모자(5만원)는 50개다. 오후 2시부터 선착순으로 만날 수 있다.

내달 16일까지는 굿즈 50여종을 판매한다. 현장 할인과 스페셜 경품, SNS(사회관계망서비스) 인증 등 참여형 행사도 마련한다. 수익 일부는 지역사회에 기부한다.

홍주희 이마트24 영업마케팅팀 파트너는 “앞으로도 트렌드랩 성수점에서 문화형 편의점 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.