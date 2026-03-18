美 리플렉션AI와 맞손…국내 최대 데이터센터 건립 미래형 ‘이마트 2.0 시대’…“국내 AI 생태계 고도화”

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계그룹이 국내 최대 규모의 인공지능(AI) 데이터센터 건립에 나선다. 유통기업이 데이터센터를 구축하는 국내 첫 사례다. 방대한 소비자·물류 데이터를 축적한 AI를 통해 ‘미래형 유통’ 모델을 세우겠다는 계획이다.

신세계그룹은 16일(현지시간) 미국 샌프란시스코 내셔널 AI 센터에서 리플렉션 AI와 한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위한 전략적 파트너십 MOU(양해각서)를 체결했다. 정용진 신세계그룹 회장과 미샤 라스킨 리플렉션 AI CEO(최고경영자)는 물론 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 참석해 사업 지원을 약속했다. 이번 프로젝트는 미국 정부가 주도하는 ‘AI 수출 프로그램’의 첫 사례다.

양사는 한국에 전력용량 250㎿ 규모의 AI 데이터센터를 지을 계획이다. 국내에 건립됐거나 건립 예정인 AI 데이터센터 규모를 뛰어넘는 규모다. 핵심 설비인 GPU는 엔비디아가 공급한다. 리플렉션 AI는 지난해 10월 엔비디아 등으로부터 20억달러(약 3조원) 투자를 유치했다.

신세계그룹은 데이터센터를 기반으로 클라우드 서비스부터 사용자 맞춤형 AI 솔루션까지 제공할 수 있는 ‘풀 스택(Full-Stack) AI 팩토리’를 구현할 계획이다. 그동안 유통 업력을 통해 축적한 고객 접점 인프라와 데이터를 AI와 결합해 차별화된 커머스 경험을 선보인다는 구상이다. 온라인 몰에서 고객의 상품을 골라주고 결제·배송까지 책임지는 ‘AI 에이전트’의 획기적 발전을 기대하고 있다.

특히 AI 풀 스택을 리테일 사업 전반에 적용해 재고 효율 개선과 배송 혁명을 추진한다. 이를 통해 미래 유통업에 최적화된 ‘이마트 2.0 시대’를 연다는 계획이다. 정용진 회장은 “리플렉션 AI와의 데이터센터 건립 협업 프로젝트는 신세계의 미래성장 기반에 토대가 되는 것은 물론 국내 산업 전반의 AI 생태계 고도화에도 기여할 것”이라고 말했다.

양사는 올해 안에 조인트벤처(JV)를 설립할 계획이다. 신세계그룹은 JV 설립 후 관련 기관 및 지자체 등과 사업 진행 계획을 협의할 방침이다.