지난해 11월부터 올해 2월까지 3개월간 진행...성금·성품 총 15억 6000만 원 모금 어려운 경제 여건 속에서도 이웃을 향한 작은 정성이 모여 이뤄낸 결과...전액 저소득 주민을 위한 복지사업에 활용될 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 캠페인’이 경기 침체와 물가 상승 등 어려운 여건 속에서도 양천구민의 따뜻한 나눔이 이어지며 역대 최대 모금액을 기록했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 지난해 11월부터 올해 2월까지 3개월간 진행됐으며, 성금 7억8000만 원과 성품 7억8000만 원 등 총 15억6000만 원이 모금돼 목표액 11억 원 대비 142%를 달성했다.

특히 올해는 고금리·고물가·고환율이 지속되는 어려운 경제 여건 속에서도 이웃을 생각하는 구민들의 작은 정성이 모여 이뤄낸 결과라는 점에서 역대 최대 모금이라는 수치를 넘어 지역사회 나눔 문화의 힘을 다시 한번 확인했다는 데 의미가 있다.

신월5동에서 고전가구점을 운영하는 한 구민은 인근 지역에서 최근 발생한 아파트 화재 소식을 접하고 50만 원을 기부했다. 과거 자신의 가구점에서 큰 화재를 겪은 경험이 있던 기부자는 “그 절망적인 심정을 누구보다 잘 알기에 어려운 이웃에게 작은 힘이 되고 싶었다”고 말해 따뜻한 감동을 전했다.

신월4동에 거주하는 한 국악인 부부는 ‘한 달에 쌀 한 포라도 나누자’는 마음으로 지난 2025년부터 연말마다 한부모가구를 위해 쌀 10kg 12포를 기부하며 꾸준한 나눔을 실천하고 있다.

구청 로비에 설치된 모금함에서는 한 중학생이 남긴 봉투가 발견되기도 했다. 봉투에는 “한부모가정에서 살고 있지만, 저보다 어려운 이웃에게 조금이라도 도움이 되고 싶다”는 메시지와 함께 3만 원이 들어 있었다. 넉넉하지 않은 형편 속에서도 이웃을 생각하는 마음이 많은 사람의 가슴을 울렸다.

양천구는 이번 캠페인에 참여한 기부자들에게 감사의 마음을 전하기 위해 감사 문자를 발송하고, 우수기부자에게는 감사장을 전달할 예정이다. 또 모금된 성금과 성품은 전액 관내 저소득 취약계층의 생계비와 의료비 지원 등 복지사업에 활용될 계획이다.

이기재 양천구청장은 “어려운 경제 상황 속에서도 이웃을 위해 따뜻한 마음을 모아주신 구민과 지역 단체·기업에 깊이 감사드린다”며 “모금된 성금과 성품은 꼭 필요한 곳에 전달하고, 앞으로도 소외된 이웃과 동행하며 모두가 행복한 살기 좋은 양천구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.